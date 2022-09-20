Kendi arazilerinde sebze ve meyve üretimine devam eden İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, ürettiği sebzeleri vatandaşla buluşturmaya devam ediyor. Tarımsal Üretim Bahçesi’nde üretilen sebzeler hasat edilerek, vatandaşlara dağıtılıyor. İzmit Belediyesi Çınar ekibi, son olarak Tepeköy Mahallesi’nde kurduğu stantla Tarımsal Üretim Bahçesi’nde üretilerek hasat edilen sebzeleri vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıttı.
20 Eyl 2022 - 12:55- Gündem Güncelleme: 20 Eyl 2022 - 12:56
İzmit Belediyesi, kendi ürettiği sebzeleri vatandaşlara dağıtıyor
İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Tarımsal Üretim Bahçesi’nde üretilen sebzeler, Tepeköy Mahallesi’nde vatandaşlara dağıtıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.