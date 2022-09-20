20 Eyl 2022 - 12:55- Gündem G: 20 Eyl 2022 - 12:56

İzmit Belediyesi, kendi ürettiği sebzeleri vatandaşlara dağıtıyor

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Tarımsal Üretim Bahçesi’nde üretilen sebzeler, Tepeköy Mahallesi’nde vatandaşlara dağıtıldı.
İzmit Belediyesi, kendi ürettiği sebzeleri vatandaşlara dağıtıyor mask
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Kendi arazilerinde sebze ve meyve üretimine devam eden İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, ürettiği sebzeleri vatandaşla buluşturmaya devam ediyor. Tarımsal Üretim Bahçesi’nde üretilen sebzeler hasat edilerek, vatandaşlara dağıtılıyor. İzmit Belediyesi Çınar ekibi, son olarak Tepeköy Mahallesi’nde kurduğu stantla Tarımsal Üretim Bahçesi’nde üretilerek hasat edilen sebzeleri vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıttı.
# bir, İzmit belediyesi

20 Eyl 2022 - 12:55 İHA Kocaeli- Gündem

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