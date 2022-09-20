Vatandaşları bu bilinçsizliği bir köyü zehirleyebilir!

Kandıra Merkez Erikli Köyü’nde yaşayan vatandaşlar, çöplerini doğaya ve yol kenarlarına atanlardan büyük rahatsızlık duyuyor. Fındıkları kurtlardan korumak için kullanılan bu zehirli ilaçlar, orada otlayan hayvanlar için büyük tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar, özellikle yağmur yağdığında ilaç kalıntılarının köydeki gölete karışmasından endişeleniyor, Yetkililerin bir an önce temizlemesini ve vatandaşları bilgilendirmeleri isteniliyor.