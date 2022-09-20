Kandıra Merkez Erikli Köyü’nde yaşayan vatandaşlar, çöplerini doğaya ve yol kenarlarına atanlardan büyük rahatsızlık duyuyor. Fındıkları kurtlardan korumak için kullanılan bu zehirli ilaçlar, orada otlayan hayvanlar için büyük tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar, özellikle yağmur yağdığında ilaç kalıntılarının köydeki gölete karışmasından endişeleniyor, Yetkililerin bir an önce temizlemesini ve vatandaşları bilgilendirmeleri isteniliyor.
20 Eyl 2022 - 13:09- Gündem Güncelleme: 20 Eyl 2022 - 13:21
Vatandaşları bu bilinçsizliği bir köyü zehirleyebilir!
Kandıra Merkez Erikli Köyü’nde yaşayan vatandaşlar, kullandıkları zirai ilaçları yine yeşillik ve tarla alanı olan yerlere attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.