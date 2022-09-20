Arkadaşının ölümüne sebep olmuştu, hakkında karar çıktı

Olay, Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 31 Temmuz 2020 tarihinde Derince Mersincik Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde uyuyan Ramazan Gögerçin’in yanına arkadaşları Sefa Numan T. ve Erbil D. geldi. Ramazan Gögerçin’in uyanmasını bekleyen iki arkadaş balkonda oturdu. Bir süre sonra uyanan Gögerçin, arkadaşlarının evde olmasına ve eşinin balkonda asılı olan iç çamaşırlarını görmelerine sinirlendi. Ormanlık alana giden 3 arkadaş burada önce tartıştı ardından kavga etti. Ramazan Gögerçin belinden çıkardığı tabanca ile Sefa Numan T. ile tartışmaya devam etti. İki arkadaş arasında çıkan arbede esnasında silah patladı. Olay sırasında Gögerçin hayatını kaybederken, Sefa Numan T. yaralandı. Olay üzerine Sefa Numan T. tutuklandı.
12 YIL 6 AY HAPİS
Sefa Numan T.’nin Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı. Avukatların savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Sefa Numan T.’ye haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.