Kaza, Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lastiği patlayan T.G. idaresindeki 41 J 4017 plakalı halk otobüsü, ters dönerek park halindeki 34 LAM 773 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolculardan A.Ö. ve Y.M. ile sürücü T.G. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sebebiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
20 Eyl 2022 - 13:42- Asayiş Güncelleme: 20 Eyl 2022 - 13:44
Lastiği patlayan halk otobüsü, park halindeki servise çarptı: 3 yaralı
Darıca'da seyir halindeyken lastiği patlayan halk otobüsü, yol kenarında park halinde olan servis minibüsüne çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.