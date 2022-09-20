20 Eyl 2022 - 13:57- Yaşam G: 20 Eyl 2022 - 14:30

Yunus Emre’den büyük başarı

Özel gereksinimli öğrenci Yunus Emre Eski, KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu Resim ve Heykel Bölümleri Özel Yetenek Sınavları’na katılmaya hak kazandı
Yunus Emre’den büyük başarı mask
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Yahya Kaptan Gün Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim görmekte olan ağır işitme kaybı ve buna bağlı konuşma yetersizliği bulunan özel gereksinimli öğrenci Yunus Emre Eski, KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu Resim ve Heykel Bölümleri Özel Yetenek Sınavları’na katılmaya hak kazandı. Yunus Emre, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesini bitirdikten sonra Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu Resim ve Heykel Bölümleri Özel Yetenek Sınavları’na katılmaya hak kazandı. Yunus Emre, düzenlenen yetenek sınavlarından 90 puan alıp özel gereksinimli adaylar arasında birinci oldu.
# eğitim

20 Eyl 2022 - 13:57 - Yaşam

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