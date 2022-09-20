Yahya Kaptan Gün Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim görmekte olan ağır işitme kaybı ve buna bağlı konuşma yetersizliği bulunan özel gereksinimli öğrenci Yunus Emre Eski, KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu Resim ve Heykel Bölümleri Özel Yetenek Sınavları’na katılmaya hak kazandı. Yunus Emre, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesini bitirdikten sonra Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu Resim ve Heykel Bölümleri Özel Yetenek Sınavları’na katılmaya hak kazandı. Yunus Emre, düzenlenen yetenek sınavlarından 90 puan alıp özel gereksinimli adaylar arasında birinci oldu.
20 Eyl 2022 - 13:57- Yaşam Güncelleme: 20 Eyl 2022 - 14:30
Yunus Emre’den büyük başarı
Özel gereksinimli öğrenci Yunus Emre Eski, KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu Resim ve Heykel Bölümleri Özel Yetenek Sınavları’na katılmaya hak kazandı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.