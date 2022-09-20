Yusuf Karaaslan erkekliğe ilk adımını attı

Yasemin-Resul çiftinin yakışıklı oğulları Yusuf Karaaslan düzenlenen sünnet düğünü ile erkekliğe ilk adımını attı. Sadıklar köyünde gerçekleşen sünnet cemiyetine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ile çiftin dost ve akrabaları katıldı. Konuklar bir yandan mehteran takımının söylediği marşlarla keyifli anlar yaşarken, diğer yandan kendilerine sunulan yemekleri afiyetle yedi. Takı yağmurunun yaşandığı sünnet cemiyetinde Karaaslan ve Buçan aileleri misafirlerle yakından ilgilendi. Karaaslan Medya’nın sahibi ve Bak Kocaeli Haber Ajansı’nın İmtiyaz Sahibi Resul Karaaslan, “ Mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm dost ve akrabalarımızı ayağına sağlık. Cemiyetimize katılan herkese teşekkür ediyoruz “ dedi.