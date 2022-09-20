20 Eyl 2022 - 14:05- Gündem G: 20 Eyl 2022 - 14:08

Filyos Belediyesi daire satışı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Filyos Belediyesi daire satışı yapacak
Filyos Belediyesi daire satışı yapacak mask

Mülkiyeti Filyos Belediyesi'ne ait Hisarönü Mahallesi'nde bulunan 20 adet daire, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacak.

İhaleye ait teklif zarflarının, şartnameye uygun şekilde hazırlanarak en geç A blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numaralı daireler için 4 Ekim 2022 Salı günü saat 14:30 ve A blok 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 numaralı daireler için 7 Ekim 2022 Cuma günü saat 14:30’a kadar Filyos Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. 

Şartnameler mesai saatleri içerisinde Filyos Belediyesi Yazı İşleri  Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir ve alınabilir.

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# ile, ihale

20 Eyl 2022 - 14:05 - Gündem

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