20 Eyl 2022 - 14:13- Gündem G: 20 Eyl 2022 - 14:14

Türkiye İş Kurumu 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Türkiye İş Kurumu 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Türkiye İş Kurumu 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak mask

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, istenilen koşulları taşıyan adaylar arasından, Kurum tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Başvurular 26.09.2022 tarihinde başlayacak ve 10.10.2022 tarihi mesai bitiminde (saat 17:30) sona erecek. Başvurular www.iskur.gov.tr adresinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber en geç 10.10.2022 günü mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına elden teslim edilecek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilecektir. 

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# bir, tarafından

20 Eyl 2022 - 14:13 - Gündem

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