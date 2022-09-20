20 Eyl 2022 - 14:17- Spor G: 20 Eyl 2022 - 14:19

Kocaelispor taraftarı 14.41’de Twitter’de tepki gösterecek!
Kocaelispor taraftarı 14.41’de Twitter’de tepki gösterecek! mask

Hodri Meydan, bugün (Salı) saat 14.41’de deplasman hakkımızın elimizden alınması ile ilgili Twitter’da #DeplasmanHaktırEngellenemez hashtagi ile Kocaeli Valimiz Sayın @seddaryavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın @tahirbuyukakin ve Uşak Valisi Sayın @drturanergun’u etiketleyerek gündem çalışması yapacak.

Dernek “Bu gündem çalışması, Türkiye’de bir çok taraftar grubunun deplasman özgürlüğünün kısıtlanmasının bir haykırışıdır. Türkiye’de hiç bir taraftar grubunun seyahat ve deplasman özgürlüğünün böyle kolay bir şekilde kısıtlanmasına, Hodri Meydan Taraftar Grubu olarak hiç bir zaman ve hiç bir şekilde boyun eğmeyeceğiz! DEPLASMAN HAKTIR ENGELLENEMEZ!” ifadelerine yer verdi.
# bir, ile

20 Eyl 2022 - 14:17 - Spor

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