Kocaelispor taraftarı 14.41’de Twitter’de tepki gösterecek!

Hodri Meydan, bugün (Salı) saat 14.41’de deplasman hakkımızın elimizden alınması ile ilgili Twitter’da #DeplasmanHaktırEngellenemez hashtagi ile Kocaeli Valimiz Sayın @seddaryavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın @tahirbuyukakin ve Uşak Valisi Sayın @drturanergun’u etiketleyerek gündem çalışması yapacak.
Dernek “Bu gündem çalışması, Türkiye’de bir çok taraftar grubunun deplasman özgürlüğünün kısıtlanmasının bir haykırışıdır. Türkiye’de hiç bir taraftar grubunun seyahat ve deplasman özgürlüğünün böyle kolay bir şekilde kısıtlanmasına, Hodri Meydan Taraftar Grubu olarak hiç bir zaman ve hiç bir şekilde boyun eğmeyeceğiz! DEPLASMAN HAKTIR ENGELLENEMEZ!” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.