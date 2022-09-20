Şampiyon İhsaniyespor!

Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası finalinde Seka Doğanspor karşısında sahadan 2-0 galip ayrılan İhsaniyespor şampiyon oldu.

PROTOKOL EKSİKSİZ

Çekişmeli maçlara sahne olan Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası, İhsaniyespor-Seka Doğanspor arasında oynanan final maçı ile sona erdi. Müthiş finali Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, Ak Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP ilçe Başkanı Derya Çavdar, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Başkan Vekili Hüseyin Bat, turnuvada mücadele eden kulüplerin başkan ve yöneticileri ile futbolcu yakınları yer aldı.

GOLLER SERKAN VE HASAN’DAN

Centilmence geçen final maçını İhsaniyespor 2-0 kazanırken golleri ilk yarıda buldu. 35. dakikada organize gelişen atakta Berat’ın pasına hareketlenen Serkan bir vuruşla takımını öne geçirdi. Golden 2 dakika sonra İhsaniye ekibi köşe vuruşu kullandıEnes’in kornerinde takımın deneyimli stoperi Hasan Doğan yaptığı kafa vuruşu sonrasında farkı 2’ye çıkardı. İkinci yarıdaki kontrollü futbolu devam eden İhsaniyespor mücadeleden 2-0 galip ayrılarak başkanlık kupasının sahibi oldu.

VOLKAN TAŞER: ZOR BİR LİG BİZİ BEKLİYOR

Sezon öncesi Spor41’e konuşan İhsaniyespor Teknik Sorumlusu Volkan Taşer “Güzel bir organizasyondu. Kupayı kazandığımız için mutluyum ancak daha da önemlisi başlayacak olan yeni sezon öncesi oynadığımız hazırlık maçları ile tempomuzu bulduk. Emeği geçenleri kutluyorum. İyi bir takım kurduk. Tabiri caizse çatır çatır bir sezon bizi bekliyor. Öncelikli hedefimiz Play-Off… Oyuncu grubumuzun bunu başaracağına inanıyorum” dedi.

SEZER’DEN KUTLAMA

İhsaniye ekibi kupasını Sezer’den. Siyah beyazlı futbolcular şampiyonluğun coşkusunu doyasıya yaşadı. Başkan Sezer açıklamasında, “Yeni sezon öncesi takımlarımıza hazırlık olanağı sağlayan turnuvada, çekişme dolu karşılaşmalar sonucunda şampiyon olan İhsaniyespor'u, turnuvaya katılan; Seka Doğanspor, Kavaklıspor, Gölcük İdmanyurdu, Osmanlı 41, Gölcük Çiftlikspor ve Yazlıkspor'u tebrik ediyor, yeni sezonda üstün başarılar diliyorum. Turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum” dedi.