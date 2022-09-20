Şampiyon İhsaniyespor!

Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası finalinde Seka Doğanspor karşısında sahadan 2-0 galip ayrılan İhsaniyespor şampiyon oldu.
PROTOKOL EKSİKSİZ
Çekişmeli maçlara sahne olan Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası, İhsaniyespor-Seka Doğanspor arasında oynanan final maçı ile sona erdi. Müthiş finali Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, Ak Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP ilçe Başkanı Derya Çavdar, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Başkan Vekili Hüseyin Bat, turnuvada mücadele eden kulüplerin başkan ve yöneticileri ile futbolcu yakınları yer aldı.
GOLLER SERKAN VE HASAN’DAN
Centilmence geçen final maçını İhsaniyespor 2-0 kazanırken golleri ilk yarıda buldu. 35. dakikada organize gelişen atakta Berat’ın pasına hareketlenen Serkan bir vuruşla takımını öne geçirdi. Golden 2 dakika sonra İhsaniye ekibi köşe vuruşu kullandıEnes’in kornerinde takımın deneyimli stoperi Hasan Doğan yaptığı kafa vuruşu sonrasında farkı 2’ye çıkardı. İkinci yarıdaki kontrollü futbolu devam eden İhsaniyespor mücadeleden 2-0 galip ayrılarak başkanlık kupasının sahibi oldu.
VOLKAN TAŞER: ZOR BİR LİG BİZİ BEKLİYOR
Sezon öncesi Spor41’e konuşan İhsaniyespor Teknik Sorumlusu Volkan Taşer “Güzel bir organizasyondu. Kupayı kazandığımız için mutluyum ancak daha da önemlisi başlayacak olan yeni sezon öncesi oynadığımız hazırlık maçları ile tempomuzu bulduk. Emeği geçenleri kutluyorum. İyi bir takım kurduk. Tabiri caizse çatır çatır bir sezon bizi bekliyor. Öncelikli hedefimiz Play-Off… Oyuncu grubumuzun bunu başaracağına inanıyorum” dedi.
SEZER’DEN KUTLAMA
İhsaniye ekibi kupasını Sezer’den. Siyah beyazlı futbolcular şampiyonluğun coşkusunu doyasıya yaşadı. Başkan Sezer açıklamasında, “Yeni sezon öncesi takımlarımıza hazırlık olanağı sağlayan turnuvada, çekişme dolu karşılaşmalar sonucunda şampiyon olan İhsaniyespor'u, turnuvaya katılan; Seka Doğanspor, Kavaklıspor, Gölcük İdmanyurdu, Osmanlı 41, Gölcük Çiftlikspor ve Yazlıkspor'u tebrik ediyor, yeni sezonda üstün başarılar diliyorum. Turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.