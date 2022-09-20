Kocaelispor’un Ayvalıkgücü kupa maçı salı, Derince’nin Amasya maçı perşembe günü Derince’de oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası maç programı belirlendi. 2.Lig temsilcimiz Kocaelispor, 27 Eylül Salı günü Derince’de Ayvalıkgücü takımını konuk edecek. Aspor’un canlı yayınlayacağı maç 15.00’te başlayacak. Kocaelispor cumartesi günü Uşak ile lig maçını oynadıktan sonra kente dönecek ve ayağının tozuyla kupa maçına çıkacak. Derince’deki bir başka kupa maçı ise 29 Eylül Perşembe günü oynanacak. Bu maçta da 3.Lig temsilcisi Belediye Derince, Amasyaspor takımını konuk edecek. Bu maç da 15.00’te başlayacak.