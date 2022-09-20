20 Eyl 2022 - 14:47- Gündem G: 20 Eyl 2022 - 14:48

Atatürk Meydanı’nda sona gelindi

Başiskele Belediyesi tarafından Yeniköy Merkez Mahallesi’nde yapımı süren Atatürk Meydanı’nda sona yaklaşıldı.
Atatürk Meydanı’nda sona gelindi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan kente yeni meydanlar kazandırma projelerine bir yenisi daha ekleniyor. Daha önce Barbaros Semt Meydanı ve Bahçecik Semt Meydanı’nı ilçeye kazandıran Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi’ne de Atatürk Meydanı’nı kazandırıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün özel tasarımlı 2,5 metre uzunluğundaki led ışıklı silüeti meydanın tam ortasına yerleştirilirken, otopark alanı ve aydınlatma direklerinin monte edileceği yerler hazırlanıyor. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının da yapılacağı meydan, mahallenin çevresini ve çehresini güzelleştirecek. Yaklaşık 5 bin 300 metrekare alan üzerine modern ve estetik mimaride inşa edilen Atatürk Meydanı’nın begonit taş döşemesi yapıldı. Ağaçlandırma çalışmaları da yapılan meydanda, oturma grupları ve kent mobilyaları yerleştirildikten sonra vatandaşın hizmetine sunulacak.

# bir, başkanı, çevre, Atatürk

20 Eyl 2022 - 14:47 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.948.845 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yıldız: Cedit’te tuhaf işler olmaya devam ediyor” mask
Yıldız: Cedit’te tuhaf işler olmaya devam ediyor”
Karamürsel'de gaziler Ata’ya çelenk sundu mask
Karamürsel'de gaziler Ata’ya çelenk sundu
Derince’de gaziler için çelenk töreni yapıldı mask
Derince’de gaziler için çelenk töreni yapıldı
İzmit Belediyesi’nden Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na ziyaret mask
İzmit Belediyesi’nden Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na ziyaret
Körfez'de Gaziler Günü törenle kutlandı mask
Körfez'de Gaziler Günü törenle kutlandı
Akkurt Royal City Yuvacık’ın ödeme planları açıklandı   mask
Akkurt Royal City Yuvacık’ın ödeme planları açıklandı  
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL