Atatürk Meydanı’nda sona gelindi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan kente yeni meydanlar kazandırma projelerine bir yenisi daha ekleniyor. Daha önce Barbaros Semt Meydanı ve Bahçecik Semt Meydanı’nı ilçeye kazandıran Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi’ne de Atatürk Meydanı’nı kazandırıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün özel tasarımlı 2,5 metre uzunluğundaki led ışıklı silüeti meydanın tam ortasına yerleştirilirken, otopark alanı ve aydınlatma direklerinin monte edileceği yerler hazırlanıyor. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının da yapılacağı meydan, mahallenin çevresini ve çehresini güzelleştirecek. Yaklaşık 5 bin 300 metrekare alan üzerine modern ve estetik mimaride inşa edilen Atatürk Meydanı’nın begonit taş döşemesi yapıldı. Ağaçlandırma çalışmaları da yapılan meydanda, oturma grupları ve kent mobilyaları yerleştirildikten sonra vatandaşın hizmetine sunulacak.