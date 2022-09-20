20 Eyl 2022 - 15:14- Gündem G: 20 Eyl 2022 - 15:16

Akkurt Royal City Yuvacık’ın ödeme planları açıklandı  

Türkiye'nin gündemine oturan sosyal konut projesiyle birlikte özel firmalar da vatandaşlara avantajlı fırsatlar sunmak için kolları sıvadı. İlimizde bulunan Akkurt Royal City Yuvacık’ın ödeme planları açıklandı.

Akkurt Royal City Yuvacık’ın ödeme planları açıklandı   mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı sosyal konut projesinin ardından özel firmalar da harekete geçti. Kampanyalar düzenleyen firmalar, vatandaşlara uygun fırsatlar sunmak için kollarını sıvadı. Akkurt Grup da Kocaeli’de bulunan Akkurt Royal City Yuvacık projesi için vatandaşlara fırsatlar sundu.

15 AY SONRA TESLİMAT

14 dönüm arazi üzerine kurulu toplam 6 blok 140 daire, 1 market, 1 kreş ve etüt merkezinden oluşan projede, 1+1’den 4+1’e kadar daire seçenekleri mevcut. Alan içerisinde bahçe katından teras dublekse kadar farklı alternatifler de beklentileri karşılıyor. 15 ay sonra anahtar teslimi yapılacak olan proje için ödeme planları da açıklandı.

2.05 KREDİ FAİZ ORANI

Yüzde 50 peşin, kalan bakiye ise 15 ay arzu edilirse firma bünyesinde ara ödemelerle vadelendirme yapılıyor. Ayrıca yüzde 30 peşin, kalan bakiye İş Bankası’ndan garantörlük çerçevesinde 2.05 faiz oranıyla kredi kullandırılıyor. Öte yandan, yüzde 50 peşin, kalan bakiyenin yüzde 30’u 11 ay taksit, kalan tutar 11 ay sonra da ödenebiliyor.
# ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KONUT

20 Eyl 2022 - 15:14 - Gündem

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