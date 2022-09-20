Körfez'de Gaziler Günü törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Körfez Kaymakamlığı’nda bir tören düzenlendi. Törene; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Temsilcisi Deniz Yarbay, Derince Merkez Eğitim Komutanı İlker Atak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Körfez Şube Başkanı Salih Ateş, askeri erkân, belediye meclis üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
“ÖMÜR BOYU TAŞINACAK BİR ŞEREF”
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Körfez Şube Başkanı Salih Ateş, “19 Eylül, tüm gazilerin cesaret ve fedakârlığının taçlandığı bir gündür. Gazilik, ömür boyu taşınacak bir şereftir. Kalplerimizde atan vatan aşkıyla ne biz ne de bizden sonraki nesiller ülkemizin parçalanmasına, birlik ve beraberliğimizin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; ebediyete intikal etmiş bütün tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.