Körfez'de Gaziler Günü törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Körfez Kaymakamlığı’nda bir tören düzenlendi. Törene; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Temsilcisi Deniz Yarbay, Derince Merkez Eğitim Komutanı İlker Atak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Körfez Şube Başkanı Salih Ateş, askeri erkân, belediye meclis üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÖMÜR BOYU TAŞINACAK BİR ŞEREF”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Körfez Şube Başkanı Salih Ateş, “19 Eylül, tüm gazilerin cesaret ve fedakârlığının taçlandığı bir gündür. Gazilik, ömür boyu taşınacak bir şereftir. Kalplerimizde atan vatan aşkıyla ne biz ne de bizden sonraki nesiller ülkemizin parçalanmasına, birlik ve beraberliğimizin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; ebediyete intikal etmiş bütün tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum” dedi.