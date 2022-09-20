İzmit Belediyesi, aziz vatanımız uğruna yüreğini ve cesaretini ortaya koyan gazileri 19 Eylül Gaziler Günü’nde unutmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Yunus Coşkun’u ziyaret etti. Sibel Solakoğlu ve Yasemin Gözkonan Kahveci, Yunus Coşkun’un nezdinde tüm şehit ve gazilere minnetlerini iletirken Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in hediyelerini takdim etti. Yunus Coşkun da kendilerini unutmayarak ziyaretlerine gelen İzmit Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.
20 Eyl 2022 - 15:16- Gündem Güncelleme: 20 Eyl 2022 - 15:18
İzmit Belediyesi’nden Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na ziyaret
İzmit Belediyesi, aziz vatanımız uğruna yüreğini ve cesaretini ortaya koyan gazileri 19 Eylül Gaziler Günü’nde unutmadı. Belediye Başkan Yardımcısı S...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.