20 Eyl 2022 - 15:16- Gündem G: 20 Eyl 2022 - 15:18

İzmit Belediyesi’nden Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na ziyaret

İzmit Belediyesi, aziz vatanımız uğruna yüreğini ve cesaretini ortaya koyan gazileri 19 Eylül Gaziler Günü’nde unutmadı. Belediye Başkan Yardımcısı S...
İzmit Belediyesi’nden Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na ziyaret mask

İzmit Belediyesi, aziz vatanımız uğruna yüreğini ve cesaretini ortaya koyan gazileri 19 Eylül Gaziler Günü’nde unutmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Yunus Coşkun’u ziyaret etti. Sibel Solakoğlu ve Yasemin Gözkonan Kahveci, Yunus Coşkun’un nezdinde tüm şehit ve gazilere minnetlerini iletirken Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in hediyelerini takdim etti. Yunus Coşkun da kendilerini unutmayarak ziyaretlerine gelen İzmit Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.
# başkanı, Fatma Kaplan, İzmit belediyesi

20 Eyl 2022 - 15:16 - Gündem

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