Karamürsel'de gaziler Ata’ya çelenk sundu

Karamürsel’de, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilcisi Yaşar Göközkut, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Törene, Karamürsel Kaymakamı Vekili Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Nail Dalsar ile daire amirleri, okul müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Ayrıca İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Camii'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.