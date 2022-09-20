Karamürsel’de, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilcisi Yaşar Göközkut, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Törene, Karamürsel Kaymakamı Vekili Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Nail Dalsar ile daire amirleri, okul müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Ayrıca İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Camii'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.
20 Eyl 2022 - 15:17- Gündem Güncelleme: 20 Eyl 2022 - 15:18
Karamürsel'de gaziler Ata’ya çelenk sundu
Karamürsel’de, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.