Derince’de gaziler için çelenk töreni yapıldı

Gaziler Günü dolayısıyla Derince’de düzenlenen etkinlikler bu yıl yine Kaymakamlıkta gerçekleşti. Çelenk sunma törenine Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Derince Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Vekili Dz. Kd. Albay Cenk Okul, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP İlçe Başkanı Salim Sayar, gaziler, şehit ve gazi aileleri, siyasi parti yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, kaymakamlık daire müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Vali Yardımcısı Kaya, Garnizon Komutanı Vekili Okul ve Başkan Aygün’ün Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemine yönelik konuşmaların da yapıldığı program, toplu fotoğraf çekiminin ardından noktalandı.