Gaziler Günü dolayısıyla Derince’de düzenlenen etkinlikler bu yıl yine Kaymakamlıkta gerçekleşti. Çelenk sunma törenine Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Derince Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Vekili Dz. Kd. Albay Cenk Okul, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP İlçe Başkanı Salim Sayar, gaziler, şehit ve gazi aileleri, siyasi parti yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, kaymakamlık daire müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Vali Yardımcısı Kaya, Garnizon Komutanı Vekili Okul ve Başkan Aygün’ün Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemine yönelik konuşmaların da yapıldığı program, toplu fotoğraf çekiminin ardından noktalandı.
20 Eyl 2022 - 15:17- Gündem Güncelleme: 20 Eyl 2022 - 15:18
Derince’de gaziler için çelenk töreni yapıldı
19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Derince’de düzenlenen programda ilçe protokolü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.