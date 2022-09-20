20 Eyl 2022 - 15:17- Gündem G: 20 Eyl 2022 - 15:18

Derince’de gaziler için çelenk töreni yapıldı

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Derince’de düzenlenen programda ilçe protokolü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu

Derince’de gaziler için çelenk töreni yapıldı mask

Gaziler Günü dolayısıyla Derince’de düzenlenen etkinlikler bu yıl yine Kaymakamlıkta gerçekleşti. Çelenk sunma törenine Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Derince Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Vekili Dz. Kd. Albay Cenk Okul, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP İlçe Başkanı Salim Sayar, gaziler, şehit ve gazi aileleri, siyasi parti yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, kaymakamlık daire müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Vali Yardımcısı Kaya, Garnizon Komutanı Vekili Okul ve Başkan Aygün’ün Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemine yönelik konuşmaların da yapıldığı program, toplu fotoğraf çekiminin ardından noktalandı.
# eğitim, başkanı, ardından, Vatandaşlar, Atatürk, Okul

20 Eyl 2022 - 15:17 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.948.845 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karamürsel'de gaziler Ata’ya çelenk sundu mask
Karamürsel'de gaziler Ata’ya çelenk sundu
Derince’de gaziler için çelenk töreni yapıldı mask
Derince’de gaziler için çelenk töreni yapıldı
İzmit Belediyesi’nden Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na ziyaret mask
İzmit Belediyesi’nden Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na ziyaret
Körfez'de Gaziler Günü törenle kutlandı mask
Körfez'de Gaziler Günü törenle kutlandı
Akkurt Royal City Yuvacık’ın ödeme planları açıklandı   mask
Akkurt Royal City Yuvacık’ın ödeme planları açıklandı  
Atatürk Meydanı’nda sona gelindi mask
Atatürk Meydanı’nda sona gelindi
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL