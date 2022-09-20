Büyükşehir’de 5 dakikalık meclis

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı ikinci oturumu Tahir Büyükakın’ın başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mecliste, 18 gündem maddesi görüşüldü. Büyükşehir’e ait 30 adet BM marka otobüsün Ulaşımpark UlaştırmaA.Ş.’ye devri oy çokluğuyla kabul edildi. Başiskele Belediye Başkanlığı’nın arsa satışı ile ilgili ek ödenek talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Büyükşehir ile Derince Yenikent Spor Kulübü arasında Kocaeli’de başarılı çocukların desteklenmesi, engelli bireylerin spor ile buluşturulması, sporun gelişimine katkı sağlanması, yetenekli çocukları tespit edilerek yönlendirilmesi, sporun her yaşta yaygınlaştırılması amacıyla ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesine dair işbirliği protokolü yapma yetkisinin Başkanlık makamına yetki verilmesinde oy birliği sağlandı.