20 Eyl 2022 - 19:30- Gündem G: 20 Eyl 2022 - 15:22

"Doğma büyüme İzmitliyim böyle pahalılık görmedim"

Kentimizin tanınmış simalarından İzmit Coca Cola Başbayii rahmetli Mükerrem ve Şener Kaya’nın yıllardır yanında çalışıp, emekli olan Bagçeşmeli Turgut Akşen,  “Böyle pahalılık görmedim, simidi bile veresiye isteyenler var, sık sık bedava simit de veriyorum” dedi

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
"Doğma büyüme İzmitliyim böyle pahalılık görmedim" mask

SGK emeklisi Turgut Akşen, emekli olmasına rağmen simit satarak geçimini sağlıyor. 66 yaşında doğma büyüme İzmitli olan Akşen, Akçacamii’nin alt sokağındaki tezgâhında satış yapıp, yaşadığı ilginç şeyleri anlatırken, acı acı gülümsüyor. “Darbe gördüm, enflasyon gördüm, yoksulluk gördüm ama bu yaşıma kadar öyle bir pahalılık ilk kez görüyorum” diyen Turgut Aşken, “Veresiye simit isteyenler, hatta bedava simit isteyenler o kadar çoğaldı ki, bu durum beni şaşırtıyor. Eskiden fakir insan simit-çayla gününü geçirir, karnını doyuramazdı. Şimdi simit ile çay bile lüks oldu” dedi.

SİMİT-ÇAY 10 LİRA…

Poğaça yiyip, sabah kahvaltısı yapan insanlar, iki-üç yıl öncesine kadar tamamen simit-çaya talim eder olmuştu. Kahvaltıyı, pahalı diye kaldırmışlardı. Son bir yıl içerisinde artık simit bile satamaz hale geldik. Tezgâha bakıp gidenlere üzülüyorum. Acıyorum ve bedava simit veriyorum. Benim de durumum belli. Ne kadar bedava verebilirim ki?.. Benden simit alıp, satan bile var. Bayat simit isteyenler mi dersiniz, veresiye isteyenler mi, durumu varın siz düşünün artık. Çok pahalılık, geçim sıkıntısı yaşadığım İzmit’te, artık bunları görmeye bile alıştık ya, helâl olsun!..” dedi.
# bir, ile, emekli

20 Eyl 2022 - 19:30 - Gündem

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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