Kandıra’da ayçiçeği hasadına başlandı

Kocaeli genelinde hayata geçirilen “2022 Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” kapsamında, gübre ve mazot desteğinden yararlanan Kandıra Belediyesi, belediyeye ait çeşitli yerlerdeki 85 dönümlük araziye ayçiçeği ekimi gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Ağaçağıl, Çalyer, Pınardüzü Mahallelerinde yapılan ekim sonrası büyüyen ve olgunlaşan ayçiçeği tarlalarında ayçiçeği hasadına Ağaçağıl Mahallesi’nden başlandı.
TARIMSAL FAALİYET
Dünya genelinde son yıllarda pandemiyle beraber yaşanan gıda krizine Rusya-Ukrayna krizinin de tuz biber olduğunu ifade eden Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, " Kandıra Belediyesi olarak ülke ekonomimize tarımsal alanda katkı sunmak için bu yıl ilk tarımsal faaliyetimizi 85 dönümlük araziye yağlık ayçiçeği ekimi yaparak başlattık’’dedi
10 BİN DÖNÜME YÜKSELDİ
Büyükşehir Belediyesi’nce yağlık ayçiçeği yetiştiriciliği yapan tüm çiftçilere talepleri üzerine yüzde 50 hibeli yağlık ayçiçeği gübresi desteği sağlandığını belirten Başkan Turan, ‘’ Destekle birlikte istatistiksel rakamlara göre Kandıra’da 2021 yılında yedi bin sekiz yüz dönüm ayçiçeği ekimi yapılırken, 2022 yılında on bin dönüm arazide ayçiçeği ekimi yapıldı.’’ dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.