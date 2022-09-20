Kamp, karavan fuarı başlıyor

Kamp, karavan ve doğa sporları fuarı başlıyor. 3. Marmara Kamp & Karavan ve Doğa Sporları Fuarı, 21-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Marintürk İstanbul City Port Pendik Fuar alanında yapılacak. Fuar birçok yerel ve uluslararası markanın gelecek yılki yeni sezon ürünlerinin ilk defa görücüye çıkaracağı, gerek yeni bir karavan sahibi olmak isteyen, gerekse var olan karavanını veya kamp ekipmanını yeni modeliyle değiştirmek, yeni dekorasyon ve aksesuarları denemek isteyen alıcılara, hayallerindeki kamp ortamına kavuşma imkanı sağlamayı hedefliyor.

ÇEKME KARAVANLAR

Fuar, katılımcılarına maksimum fayda sağlatmak amacına yönelik olarak öncelikle çevre illerden ve bölgeden, ülke genelinden ve özellikle yurtdışından davet edilen ziyaretçilerle zenginleştirilen ikili görüşmeler vesilesiyle ciddi faydalar sağlanacağı bir ortam yaratacak. 600 üstü imalatçı firmanın katılacağı fuarda pazar lideri olan çekme karavanların yanı sıra moto karavan, araç üstü çadır, karavan, tiny house gibi her zevke hitap edecek bir katılımcı profili oluşturuldu. Çekme karavanların ortalama 150 bin TL ile 500 bin TL arası, moto karavanların ise 450.000-4.000.000 TL arası satış fiyat aralığında olacak.