Yıldız: Cedit’te tuhaf işler olmaya devam ediyor”

Kentsel dönüşüm sürecine giren bölge hakkında açıklamalarda bulunan Cedit Mahallesi Geliştirme Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sinan Yıldız şu ifadeleri kullandı:

“TEHLİKELİ OLACAĞI SEBEBİ İLE DURDURULMUŞTU”

“Cedit’te tuhaf işler olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Şeyh Akif Caddesi üzerinde yapılmaya başlanan hafriyat çalışması Cedit Geliştirme Tanıtım ve Dayanışma Derneği ve muhtarlık öncülüğünde tehlikeli olacağı sebebi ile durdurulmuştu.

ÇÖZÜM SUNULMUŞTU

Sunulan tehlike unsurlarından bir tanesi de bu caddenin açık otoparka dönüşeceği esnafımıza engeller çıkaracağı ve nahoş durumların yaşanabileceğiydi. Derneğimiz ve muhtarlığımız ile Büyükşehir Belediyesi ve ihaleyi aldığı söylenen firma yetkililerine çözüm olarak yıkılan Mimar Sinan Lisesi ve İmam Hatip Lisesi arasında kalan kullanılmayan yolun kullanılması önerilmişti.

“ANLAŞMAYA VARILMIŞTI”

Talebimize kısa sürede dönüş yapan ve mahalleye gelen Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Gökmen Mengüç, öneride bulunduğumuz yola Milli Eğitim Müdürlüğünün izin vermediğinden dolayı uygun olmadığını Şeyh Akif caddesinde gereken tüm önlemleri alacağını caddeye hız önleyici tümsekler yaptıracağını park sıkıntı için bu caddeye zabıta görevlendireceğini taahhüt etmiş anlaşmaya varılmıştı.

“POLEMİKLER YAŞANMAYA BAŞLANMIŞTIR”

Gelinen son noktada Şeyh Akif caddesi açık otoparka dönüşmüş, geçiş güzergahı tamamen daralmış, dükkanının önüne araç çektirmek istemeyen esnafla araç sahipleri arasında polemikler yaşanmaya başlanmıştır. Ve ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından izin verilmediği izin kullanamayız dedikleri yol başka bir müteahhit firma tarafından halihazırda kullanılmaya başlanılmıştır.

“YENİ MAĞDURİYETLER YAŞATMAMALISINIZ”

Tekrar ediyoruz mağdur ettiğiniz Ceditlilerin mağduriyetini gidereceğiz derken yeni mağduriyetler yaşatmamalısınız. Bu şekilde devam ederse önünüzdeki günlerde daha büyük problemlerin yaşanacağı aşikardır.”