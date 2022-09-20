Gıda israfına karşı  ‘podcast’ serisi başlattı

İlk bölümünde sürdürülebilirlik kavramını etraflıca inceleyen serinin devam bölümlerinde ise e - mobilite, geri dönüşüm ve atık gıda gibi konular eğlenceli bir üslupla işleniyor. Türkiye’de son yıllarda podcast kültürünün yaygınlaştığını ve giderek daha değerli bir mecra halini aldığını söyleyen Yemeksepeti CMO’su Okan Erol, şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik daima öncelikli bir konu oldu. Örneğin, sipariş ekranımızdaki ‘Yeşili Koruyalım’ butonu sayesinde geçen yıl toplam 926 ton daha az plastik tüketilmesini sağladık.

İZMİT VE DERİNCE

2020’den beri tüm ofis ve depo operasyonları ile saha ekiplerinin yakıtlarından kaynaklanan karbon emisyonlarına karşılık gelmesi için, İzmit Derince’de iki ormanı doğaya kazandırdık ve elektrikli motosikletle teslimatı yaygınlaştırarak karbon ayak izini azaltma konusunda önemli bir adım daha attık. Aklımdaki Yarın’la, bu çalışmalarımıza bir yenisini eklemiş olmaktan ötürü heyecanlı ve mutluyuz. Bu podcast programının, dinleyicilerine sunacağı içeriklerle, daha yaşanılabilir bir gelecek yolunda faydalı çalışmalardan biri olacağına inanıyorum.”