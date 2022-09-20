Karamürsel Halk Eğitimi Merkezi yeni sezona hazır

Karamürsel Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bahar Yavuz Kaplan yeni sezonla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Merkez olarak 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında 28 kurs merkezinde 497 kurs açılmış bu kurslarda 7 bin 326 kadın, 3 bin 129 erkek toplam 10 bin 455 kursiyere eğitim verilmiştir. Açık Öğretim Lisesi’nde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında kayıtlı 172 öğrenci bulunmaktadır. Açık Öğretim Ortaokulu’nda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında kayıtlı 132 öğrenci yer alıyor.

GELENEKTEN GELECEĞE

Merkez olarak 3 uluslararası projelerimiz bulunmakta. 202 yılında başlattığımız ‘Yenilikçi Yaklaşımla Gelenekten Geleceğe’ projemiz 3 yurt dışı hareketliliği ile yürütülmekte. 2022 yılında hazırladığımız ‘Hayal Et’ projemiz kabul olmuştur ve çalışmaları devam etmektedir. 2023 yılı içinde ‘Orta Yaş Grubunun Meslek Değişimi’ konulu projemiz yazılmış ve sunulmak için tarih beklenmektedir.

SIFIR ATIK SERGİSİ

Geri dönüşüm kütüphanesi hazırlanarak kursiyerlerimizin faydasına sunulmuştur. Geri dönüşümün önemine ve bunun bir hayat tarzı haline gelmesi gerektiğine inandığımız için geçen eğitim öğretim yılında Karamürsel halkının çok ilgi gösterdiği ‘Sıfır Atık’ sergisi yaptık ve bu konularda kursiyerlerimize eğitimler verdik. Yabancılar için Türkçe kursumuza 62 kursiyer devam kayıt yaptırmıştır. Bunun haricinde Karamürsel’de bulunan yabancı uyruklu kişileri SUYE (Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi) kursu verilmiş bu kursta toplam 245 kişi eğitim almıştır.

OKUMA YAZMA KURSLARI

Bir devlet politikası olarak okuma yazmanın önemine inanmaktayız başta okuma yazma kursları olarak tarımdan spora, iş sağlığı ve güvenliğinden müziğe, zeka oyunlarından el beceri kurslarına halkımızın istediği birçok alanda onlara hizmet etmeye hazır bulunmaktayız. Kreş çağından başlamak üzere çocuklarımıza, gençlerimize, orta yaşlı kişilere ve emeklilerimize hitap edecek birçok kursumuz bulunmaktadır.”