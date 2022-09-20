20 Eyl 2022 - 15:28- Gündem G: 20 Eyl 2022 - 15:31

Karamürsel Halk Eğitimi Merkezi yeni sezona hazır

Karamürsel Halk Eğitimi Merkezi, yeni sezon hazırlık çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor

Karamürsel Halk Eğitimi Merkezi yeni sezona hazır mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Karamürsel Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bahar Yavuz Kaplan yeni sezonla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Merkez olarak 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında 28 kurs merkezinde 497 kurs açılmış bu kurslarda 7 bin 326 kadın, 3 bin 129 erkek toplam 10 bin 455 kursiyere eğitim verilmiştir. Açık Öğretim Lisesi’nde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında kayıtlı 172 öğrenci bulunmaktadır. Açık Öğretim Ortaokulu’nda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında kayıtlı 132 öğrenci yer alıyor.

GELENEKTEN GELECEĞE

Merkez olarak 3 uluslararası projelerimiz bulunmakta. 202 yılında başlattığımız ‘Yenilikçi Yaklaşımla Gelenekten Geleceğe’ projemiz 3 yurt dışı hareketliliği ile yürütülmekte. 2022 yılında hazırladığımız ‘Hayal Et’ projemiz kabul olmuştur ve çalışmaları devam etmektedir. 2023 yılı içinde ‘Orta Yaş Grubunun Meslek Değişimi’ konulu projemiz yazılmış ve sunulmak için tarih beklenmektedir.

SIFIR ATIK SERGİSİ

Geri dönüşüm kütüphanesi hazırlanarak kursiyerlerimizin faydasına sunulmuştur. Geri dönüşümün önemine ve bunun bir hayat tarzı haline gelmesi gerektiğine inandığımız için geçen eğitim öğretim yılında Karamürsel halkının çok ilgi gösterdiği ‘Sıfır Atık’ sergisi yaptık ve bu konularda kursiyerlerimize eğitimler verdik. Yabancılar için Türkçe kursumuza 62 kursiyer devam kayıt yaptırmıştır. Bunun haricinde Karamürsel’de bulunan yabancı uyruklu kişileri SUYE (Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi) kursu verilmiş bu kursta toplam 245 kişi eğitim almıştır.

OKUMA YAZMA KURSLARI

Bir devlet politikası olarak okuma yazmanın önemine inanmaktayız başta okuma yazma kursları olarak tarımdan spora, iş sağlığı ve güvenliğinden müziğe, zeka oyunlarından el beceri kurslarına halkımızın istediği birçok alanda onlara hizmet etmeye hazır bulunmaktayız.  Kreş çağından başlamak üzere çocuklarımıza, gençlerimize, orta yaşlı kişilere ve emeklilerimize hitap edecek birçok kursumuz bulunmaktadır.”

# eğitim, bir, ile

20 Eyl 2022 - 15:28 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.948.845 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yıldız: Cedit’te tuhaf işler olmaya devam ediyor” mask
Yıldız: Cedit’te tuhaf işler olmaya devam ediyor”
Karamürsel'de gaziler Ata’ya çelenk sundu mask
Karamürsel'de gaziler Ata’ya çelenk sundu
Derince’de gaziler için çelenk töreni yapıldı mask
Derince’de gaziler için çelenk töreni yapıldı
İzmit Belediyesi’nden Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na ziyaret mask
İzmit Belediyesi’nden Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na ziyaret
Körfez'de Gaziler Günü törenle kutlandı mask
Körfez'de Gaziler Günü törenle kutlandı
Akkurt Royal City Yuvacık’ın ödeme planları açıklandı   mask
Akkurt Royal City Yuvacık’ın ödeme planları açıklandı  
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL