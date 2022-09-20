Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğretmenlerle sohbet ederek, sorunları ve yapılması gerekenler konuştu. Canbaba, önceki gün Necdet Calp İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Canbaba, öğretmenlerle de tanışıp sorunlarını dinledi. Kaymakam Canbaba’ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır de eşlik etti.
20 Eyl 2022 - 15:30- Gündem Güncelleme: 20 Eyl 2022 - 15:31
Kaymakam Canbaba öğretmenlerle sohbet etti
Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğretmenlerle sohbet ederek, sorunları ve yapılması gerekenler...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.