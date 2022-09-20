20 Eyl 2022 - 15:30- Gündem G: 20 Eyl 2022 - 15:31

Kaymakam Canbaba öğretmenlerle sohbet etti

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğretmenlerle sohbet ederek, sorunları ve yapılması gerekenler...
Kaymakam Canbaba öğretmenlerle sohbet etti mask

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğretmenlerle sohbet ederek, sorunları ve yapılması gerekenler konuştu. Canbaba, önceki gün Necdet Calp İlkokulu’nu ziyaret etti.  Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Canbaba, öğretmenlerle de  tanışıp sorunlarını dinledi. Kaymakam Canbaba’ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır de eşlik etti.
# eğitim

20 Eyl 2022 - 15:30 - Gündem

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