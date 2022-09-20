Erzurum'da kış sporu tesislerinin işletilmesi için hizmet alım ihalesi düzenlenecek

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Erzurum Kandilli Kayak Merkezi, Erzurum Kayakla Atlama Kuleleri, 3000'lik ve 500'lük buz hokey salonları, 2000'lik ve 500'lük buz pateni salonları ile curling salonunda bulunan tesislerin işletilmesi kapsamında 6 aylık hizmet alım ihalesi düzenleyecek.
İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale için son teklif verme 20 Ekim 2022 olarak açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.