20 Eyl 2022 - 16:03- Gündem G: 20 Eyl 2022 - 16:04

Erzurum'da kış sporu tesislerinin işletilmesi için hizmet alım ihalesi düzenlenecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Erzurum'da kış sporu tesislerinin işletilmesi için hizmet alım ihalesi düzenlenecek
Erzurum'da kış sporu tesislerinin işletilmesi için hizmet alım ihalesi düzenlenecek mask

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Erzurum Kandilli Kayak Merkezi, Erzurum Kayakla Atlama Kuleleri, 3000'lik ve 500'lük buz hokey salonları, 2000'lik ve 500'lük buz pateni salonları ile curling salonunda bulunan tesislerin işletilmesi kapsamında 6 aylık hizmet alım ihalesi düzenleyecek.

İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale için son teklif verme 20 Ekim 2022 olarak açıklandı. 

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20 Eyl 2022 - 16:03 - Gündem

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