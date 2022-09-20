EMEP:Mücadele eden İran halkına selam olsun!

Emek Partisi Kocaeli İl başkanı Arzu Erkan’ın imzasını taşıyan açıklamada İran rejiminin onlarca kadını öldürerek, baskı kurarak kendini var etme çabasının halk nezdinde bir karşılığı olmadığı ifade edildi Başörtüsü zorunluluğunu ve ahlak polislerinin kadınlar üzerinde bir sopa gibi sallayan rejimin yarattığı baskı mekanizmasının Demokles Kılıcına benzetildiği açıklamda, “Mahsa cinayetinin ardından kitleselleşen ve sokağa taşan halkın tepkisi İran rejiminin onlarca kadını öldürerek, baskı kurarak kendini var etme çabasının halk nezdinde bir karşılığı olmadığını gösteriyor” ifadelerini kullanıldı.

“SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ”

“İran’da kadınlar, öğrenciler, işçiler polisin tüm tehditlerine karşı sokağa çıkıyor” denilen açıklamada, “Büyük petrol fabrikalarından şeker fabrikalarına işçiler açıklamalar yayınlayarak grev çağrıları yapıyorlar. Esnaf kepenk kapatıyor. Üniversite öğrencileri polisin tüm müdahalelerine rağmen “Hepimiz Mahsayız, sonuna kadar savaşacağız” sloganıyla yürüyüş yapıyor.

“İRAN HALKINA SELAM OLSUN”

Cesaretleri ve kararlılıklarıyla tüm dünyaya örnek olan İranlı kadınlar özgürlükleri için her yerde mücadele etmeye, seslerini duyurmaya devam ediyorlar. İran rejiminin kadınların hayatına mal olan baskı mekanizmalarına karşı, diktatörlüğe karşı sokağa çıkan, mücadele eden İran halkına selam olsun!" ifadeleri kullanıldı.