“Bu insanların kaçışları, kendi iktidarlarının eseri”  

Dışişleri Bakanlığı tarafından AB üyesi ülkelerden gelen şikayetler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığına yazılan yazı kapsamında program kapsamındaki hareketlilik ve staj planlamasının dışına çıkıldığı, gidilen ülkede kalmak üzere iltica edildiği yönündeki ihbarlara dair haberlerle konunun gündeme geldiğinin altını çizen Tarhan, “Devletin iki önemli Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan resmi yazışmalar tarafsız basınımızda yer buldu. AB ile aramızdaki anlaşmalar gereği, ülkemizin de katkı payı ödemek suretiyle dahil olduğu eğitim ve hareketlilik programı olan Erasmus+’un da ülkemizden kaçış için bir yol olarak kullanıldığına şahit oluyoruz” dedi.

“ASIL İRDELENMESİ GEREKEN, GİTME NEDENLERİ”

Tarhan, “Üstelik iktidar bunun nedenini anlamak ve buna neden olan sorunları ortadan kaldırmak yerine, Erasmus programı başta olmak üzere, uluslararası fon kaynaklı projelerde yapılacak her türlü çalışma ziyareti veya staj uygulamasına dahil olacak katılımcıların, seçim süreçlerinin titizlikle takip edilmesi gerektiği yönünde talimat veriyor. Asıl irdelenmesi gereken öğretmenler ve öğrencilerin ülkeden gitmek istemelerinin nedenleridir” diye konuştu.

“BAKANLIKLAR KOORDİNASYONSUZ BİÇİMDE ÇALIŞIYOR”

Bakanlıkların görevlerini yerine getirmediğini belirten Tarhan, “Bu konu Dışişleri, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının nasıl koordinasyonsuz bir biçimde çalıştığını ortaya koyuyor. MEB, projeler kapsamında yurtdışına gidenleri takip etmemiş, İçişleri Bakanlığı bu kapsamda pasaport başvurusu yapıp yurtdışına çıkış yapanların dönüşlerini izlememiş, Dışişleri Bakanlığı da ancak ilgili ülkelerden şikayetler olunca konudan haberdar olmuş” dedi.

“KAÇIŞLAR KENDİ İKTİDARLARININ ESERİ”

“Bakanlıkların bu sorunun çözümü için bulduğu tedbir ise çok daha trajik” diyen Tarhan, “Gideceklerin seçim kriterlerini, döneceklerini garanti altına alacak şekilde belirlemek. Oysa bu insanlar bu ülkeden neden gitmek istiyorlar? Objektif bir şekilde değerlendirseler görecekler ki bu kaçışlar kendi iktidarlarının eseri. Ülkede her yönden bir yoksulluk ve yoksunluk var. Özgürlüklerden, adaletten, emeğin karşılığından yoksul ve yoksun olan bir halk çözümü kaçmakta buluyor” diyerek iktidarı sert bir dille eleştirdi.

“RESMİ PASAPORTLARIN SAYGINLIĞI AÇISINDAN OLUMSUZ”

Tarhan, “Milli Eğitim Bakanlığının 81 İl Müdürlüğüne gönderdiği yazıda, ‘Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı resmi yazıyla bize son aylarda özellikle meslek lisesi öğrencilerinin programa üye ülkelerde (Özellikle Almanya, Avusturya ve Çekya) gerçekleştirmekte oldukları staj faaliyetleri sırasında, okul yönetimine haber vermeksizin programı terk ettikleri hatta ülkemize geri dönmeyen öğrenci ve öğretmen vakalarının bulunduğu bildirildi. Bu tür vakaların artması ülkemizin, yürütmekte olduğu programların ve resmi pasaportlarımızın saygınlığı açısından olumsuz bir durum oluşturuyor’ denildiğini hatırlattı.

GRİ PASAPORT MESELESİ

Tarhan, “Gelinen noktada AKP’li belediyelerin gri pasaportları yurtdışına insan kaçırmak için kullanmasının ardından, AB’ye eğitim ve hareketlilik projeleri kapsamında giden öğrenci ve öğretmenlerin de seyahat amaçlarının dışına çıkarak gidilen ülkeye iltica etmesi sonucunda ülkemizin gerek siyasi gerek idari her işleminde olduğu gibi pasaportlarımızın da resmiyeti konusunda itibarı ve saygınlığının kalmadığı yönündeki uyarılarımıza kulağını kapatan iktidara en güzel cevabı yine kendi Bakanlıkları verdi. Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir misali Bakanlık da doğru bir tespitte bulunmuş ve adeta bizim uyarılarımızı kaleme alarak il müdürlüklerine talimat vermiş” ifadelerine yer verdi.