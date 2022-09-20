20 Eyl 2022 - 16:46- Gündem G: 20 Eyl 2022 - 16:49

Atık toplama etkinliğiyle çevre kirliliğine dikkat çekildi  

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen atık toplama etkinliğiyle çevre kirliliğine dikkat çekildi  

Atık toplama etkinliğiyle çevre kirliliğine dikkat çekildi   mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İzmit Kent Konseyi ve çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla atık toplama etkinliği düzenlendi. 15 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinlikleri çerçevesinde yapılan atık toplama etkinliğinde çevre farkındalığı vurgusu yapıldı. Etkinliği İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın ve Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur da katıldı.

 

GERİ DÖNÜŞÜM

 

Dünya Temizlik Günü nedeniyle çevre kirliliğine dikkat çekmek için Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi çevresindeki atıklar toplandı. Büyük bir özveriyle toplanan atıklar daha sonra tek tek ayrılarak geri dönüşüme gönderildi. Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi çevresi atık toplama etkinliği sonrası tertemiz oldu.

 

TEŞEKKÜR ETTİ

 

Çevre temizliğine başlamadan önce katılım sağlayan vatandaşlara 15 Eylül Dünya Temizlik Günü hakkında açıklama yapan İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz,” Bugün tüm dünyada eylül ayının 3 haftasının ilk cumartesi Dünya Temizlik Günü olarak kutlanıyor. Hepinize katıldığınız için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet adına teşekkür ediyorum. Dünya temizlik günü diyoruz fakat bakın yan tarafımızda bir karayolu var ve oradan geçen vatandaşlar, araçlardan yiyecek içecek atıklarını doğaya atıyor.

 

ÇEVRENİN ÖNEMİ

 

Burada 2 kilometreye yakın biz temizlik parkurumuz var. O alanı temizleyeceğiz. Bugün hem stres atacağız hem çalışacağız hem  de eğleneceğiz. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte insanların doğaya ne kadar zarar verdiğini göreceğiz. Aslında çözüm çok basit. Buraya gelen insanlar getirdiği poşetiyle birlikte yediğini içtiğini evine götürse hiçbir sorun olmayacak” dedi

# bir, başkanı, Fatma Kaplan, Vatandaşlar, İzmit belediyesi, çevre

20 Eyl 2022 - 16:46 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.948.845 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Atık toplama etkinliğiyle çevre kirliliğine dikkat çekildi   mask
Atık toplama etkinliğiyle çevre kirliliğine dikkat çekildi  
EMEP:Mücadele eden İran halkına selam olsun! mask
EMEP:Mücadele eden İran halkına selam olsun!
Erzurum'da kış sporu tesislerinin işletilmesi için hizmet alım ihalesi düzenlenecek mask
Erzurum'da kış sporu tesislerinin işletilmesi için hizmet alım ihalesi düzenlenecek
Kaymakam Canbaba öğretmenlerle sohbet etti mask
Kaymakam Canbaba öğretmenlerle sohbet etti
Karamürsel Halk Eğitimi Merkezi yeni sezona hazır mask
Karamürsel Halk Eğitimi Merkezi yeni sezona hazır
Yıldız: Cedit’te tuhaf işler olmaya devam ediyor” mask
Yıldız: Cedit’te tuhaf işler olmaya devam ediyor”
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL