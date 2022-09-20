Atık toplama etkinliğiyle çevre kirliliğine dikkat çekildi  

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İzmit Kent Konseyi ve çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla atık toplama etkinliği düzenlendi. 15 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinlikleri çerçevesinde yapılan atık toplama etkinliğinde çevre farkındalığı vurgusu yapıldı. Etkinliği İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın ve Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur da katıldı.

GERİ DÖNÜŞÜM

Dünya Temizlik Günü nedeniyle çevre kirliliğine dikkat çekmek için Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi çevresindeki atıklar toplandı. Büyük bir özveriyle toplanan atıklar daha sonra tek tek ayrılarak geri dönüşüme gönderildi. Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi çevresi atık toplama etkinliği sonrası tertemiz oldu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Çevre temizliğine başlamadan önce katılım sağlayan vatandaşlara 15 Eylül Dünya Temizlik Günü hakkında açıklama yapan İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz,” Bugün tüm dünyada eylül ayının 3 haftasının ilk cumartesi Dünya Temizlik Günü olarak kutlanıyor. Hepinize katıldığınız için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet adına teşekkür ediyorum. Dünya temizlik günü diyoruz fakat bakın yan tarafımızda bir karayolu var ve oradan geçen vatandaşlar, araçlardan yiyecek içecek atıklarını doğaya atıyor.

ÇEVRENİN ÖNEMİ

Burada 2 kilometreye yakın biz temizlik parkurumuz var. O alanı temizleyeceğiz. Bugün hem stres atacağız hem çalışacağız hem de eğleneceğiz. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte insanların doğaya ne kadar zarar verdiğini göreceğiz. Aslında çözüm çok basit. Buraya gelen insanlar getirdiği poşetiyle birlikte yediğini içtiğini evine götürse hiçbir sorun olmayacak” dedi