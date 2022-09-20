Kocaeli'de tır dorsesinin zeminine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şoför, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde şüphe üzerine durdurularak narkotik dedektör köpeği "Millow"un katılımıyla yapılan aramada uyuşturucu bulunmasına ilişkin gözaltına alınan tır şoförünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli F.P. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
20 Eyl 2022 - 17:09- Asayiş Güncelleme: 20 Eyl 2022 - 17:10
88 kilo eroinle yakalanan şahıs tutuklandı
Kocaeli'de tır dorsesinin zeminine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şoför, tutuklanarak cezaevine gönderild...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.