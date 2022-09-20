20 Eyl 2022 - 17:09- Asayiş G: 20 Eyl 2022 - 17:10

88 kilo eroinle yakalanan şahıs tutuklandı

Kocaeli'de tır dorsesinin zeminine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şoför, tutuklanarak cezaevine gönderild...
88 kilo eroinle yakalanan şahıs tutuklandı mask

Kocaeli'de tır dorsesinin zeminine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şoför, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde şüphe üzerine durdurularak narkotik dedektör köpeği "Millow"un katılımıyla yapılan aramada uyuşturucu bulunmasına ilişkin gözaltına alınan tır şoförünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli F.P. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
# tutuklama, uyuşturucu

20 Eyl 2022 - 17:09 AA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.948.845 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Soylu: Gençlerimizin zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz mask
Soylu: Gençlerimizin zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz
Kocaeli’de 6 kaçak göçmen yakalandı mask
Kocaeli’de 6 kaçak göçmen yakalandı
Kayalıklardan düşerek ölen genç son yolculuğuna uğurlandı mask
Kayalıklardan düşerek ölen genç son yolculuğuna uğurlandı
Hurdalıkta çıkan yangın 5 buçuk saattir devam ediyor mask
Hurdalıkta çıkan yangın 5 buçuk saattir devam ediyor
195 göçmen sınır dışı edildi mask
195 göçmen sınır dışı edildi
Üniversite yurt kaydı için çıktıkları yol sonları oldu: 2 ölü mask
Üniversite yurt kaydı için çıktıkları yol sonları oldu: 2 ölü
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL