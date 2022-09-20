İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yakın ilişkisi ile tanınan internethaber'in sahibi Hadi Özışık, 2023 seçimleriyle ilgili Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hadi Özışık, "2023 yılında Süleyman Soylu siyaseti bırakma kararı almış. 2023 yılında AK Parti kazanırsa, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa Süleyman Soylu siyaseti bırakacak. Bu bir duyum değil, bu çok sağlam bir bilgi" dedi.
20 Eyl 2022 - 17:12- Siyaset Güncelleme: 20 Eyl 2022 - 17:14
"Süleyman Soylu, siyaseti bırakacak"
Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanması halinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun siyaseti bırakacağını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.