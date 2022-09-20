İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yakın ilişkisi ile tanınan internethaber'in sahibi Hadi Özışık, 2023 seçimleriyle ilgili Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hadi Özışık, "2023 yılında Süleyman Soylu siyaseti bırakma kararı almış. 2023 yılında AK Parti kazanırsa, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa Süleyman Soylu siyaseti bırakacak. Bu bir duyum değil, bu çok sağlam bir bilgi" dedi.