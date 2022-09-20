20 Eyl 2022 - 17:12- Siyaset G: 20 Eyl 2022 - 17:14

"Süleyman Soylu, siyaseti bırakacak"

Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanması halinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun siyaseti bırakacağını açıkladı.

"Süleyman Soylu, siyaseti bırakacak" mask

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yakın ilişkisi ile tanınan internethaber'in sahibi Hadi Özışık, 2023 seçimleriyle ilgili  Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hadi Özışık, "2023 yılında Süleyman Soylu siyaseti bırakma kararı almış.  2023 yılında AK Parti kazanırsa, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa Süleyman Soylu siyaseti bırakacak.  Bu bir duyum değil, bu çok sağlam bir bilgi" dedi.
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20 Eyl 2022 - 17:12 - Siyaset

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