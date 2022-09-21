21 Eyl 2022 - 09:10- Asayiş G: 21 Eyl 2022 - 09:13

Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Gebze ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı mask

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi, Ulus Mahallesi, 2150 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki evlerinde yaşayan Bayram Köymen (67) ile zihinsel engelli olduğu iddia edilen oğlu K.K. (27) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine K.K., babası Bayram Köymen’i bıçaklayarak yaraladı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Bayram Köymen, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşlı adamı bıçaklayan oğlu K.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen K.K., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Babasını öldüren şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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21 Eyl 2022 - 09:10 - Asayiş

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