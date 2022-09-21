Belediyeye ait bisikletleri çalan şahıs tutuklandı

Olay, dün gece saatlerinde İzmit ilçesi Seka Park’ta meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki şahsın belediyeye ait bisikletleri çalmak için uzun süre çaba harcadığı görüldü. Park yerinde kilitli olan bisikletleri yerinden söken şahıslar, amaçlarına ulaşınca bölgeden uzaklaştı.
Olayın ortaya çıkmasıyla polis ekipleri harekete geçti. Şahıslardan birinin kimliğini tespit eden ekipler, K.D.'yi göz altına aldı. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün gece saatlerinde İzmit ilçesi Seka Park’ta meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki şahsın belediyeye ait bisikletleri çalmak için uzun süre çaba harcadığı görüldü. Park yerinde kilitli olan bisikletleri yerinden söken şahıslar, amaçlarına ulaşınca bölgeden uzaklaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek Türk - İŞTE ÜLKENİN GELDİĞİ NOKTA CEBREN ÇATIR ÇATIR SÖKE SÖKE GÖSTERE GÖSTERE HIRSIZLIK . HERKES AKLINI BAŞINA ALMALI YARIN KİMLER NELER YAPABİLİR BUNLAR İLK SİNYALLERİ . SANMAYIN SİZE BİR ŞEY OLMAZ.
Hakan - Keşke büyük hırsızlık yapsaydınnn kravatlılar yanında olur pek hapsede girmezdinnn
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.