Belediyeye ait bisikletleri çalan şahıs tutuklandı

Olay, dün gece saatlerinde İzmit ilçesi Seka Park’ta meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki şahsın belediyeye ait bisikletleri çalmak için uzun süre çaba harcadığı görüldü. Park yerinde kilitli olan bisikletleri yerinden söken şahıslar, amaçlarına ulaşınca bölgeden uzaklaştı.

Olayın ortaya çıkmasıyla polis ekipleri harekete geçti. Şahıslardan birinin kimliğini tespit eden ekipler, K.D.'yi göz altına aldı. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.