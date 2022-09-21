Genç tenisçiler kupaları kaldırdı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcularla bir hafta boyunca kıyasıya bir yarışın içine giren İzmitli küçük tenisçiler, kupaları birbiri ardına aldı. Birçok sporcunun kupa kaldırdığı turnuvada, 9-10 yaş grup sorumlusu Şakir Omaç öğrencileriyle gururlandı. Şakir hocanın sporcularından Aslı Bilge Düzgün 9 yaş single ve double şampiyonu, Kıvanç Kırlı 9 yaş single ve double şampiyonu, Mert Hüseyin Karaosmanoğlu 9 yaş single ve double şampiyonu, Nil Günesen 9 yaş single finalist double şampiyon, Tolga Atalık 9 yaş single finalisti, Eylül Naz Aksoy 9 yaş single finalisti, Yaşar Öztürk ve Rüzgar Başkan ikilisi double finalisti, Yiğit Kerem Ertürk de 10 yaş double finalisti olmayı başardı. Aldıkları başarıdan mutluluk duyduğunu belirten Şakir Omaç, “Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan sporcu ailelerine ve ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim” dedi. Şakir Omaç ve genç tenisçiler, kupaları kazanarak doğru yolda ilerlediklerini gösterdi.