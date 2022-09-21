Cumhur İttifakı, toplantının yasal süresinde yapılmasını istiyor

Açıklamada, davetin süre bakımından yönetmeliğe uygun olmadığı özellikle belirtildi. AKP İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney ile Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur imzalı ortak açıklamada, Hürriyet’in bu yönetmeliği bilmemesinin mümkün olmadığına, yeni bir oyun peşinde olabileceğine dikkat çekildi.

Cumhur İttifakı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 8.Maddesi 1.Fıkrası’na göre, belediye meclisleri gündemi belediye başkanı tarafından belirlenmek suretiyle 3 gün önceden olağanüstü toplantıya çağrılabileceği belirtilmiştir. İzmit Belediyesi’nde bu davet bu dönemde 2.kez yapılmıştır. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından pazartesi günü yapılan bu çağrıda meclis, 22 Eylül Perşembe günü olağanüstü toplantıya davet edilmiştir. Ancak yaptığımız incelemede toplantıya çağrı ve toplantı zamanı, 3 günlük sürenin içine katıldığı görülmüştür. Dolayısıyla toplantı daveti süre bakımından usule uygun olmadığı gibi, belirtildiği gibi 22 Eylül Perşembe günü gerçekleşmesi halinde geçersiz sayılacaktır.

Ortaya çıkan bu durumdan Fatma Hanım’ın ya hukuku bilmediği ya da yine kurnazca bir plan içerisinde olduğu sonucu çıkmaktadır. Üç yıllık belediye başkanı ve bir hukukçu olarak yönetmeliği bilmemesinin mümkün olamayacağını varsayarsak, Fatma Hanımın bir kez daha ‘-Cumhur İttifakı beni çalıştırmıyor’ oyunu oynamaya çalıştığı ve halkımızı bir kez daha yanıltarak, sahte mağduriyet çıkarmaya çalıştığı düşüncesindeyiz. Cumhur İttifakı olarak iddia edilenin tam tersine bugüne kadar meclise gelen önergelerin %97’sine evet dedik. İzmit Belediye Başkanına bırakın engel olmayı, önergelerle, tespit ve uyarılarla çalışmaya zorladık. Şimdi de bu oyuna müsaade etmeyeceğiz. İzmit Belediye Başkanını, İzmit halkını içi boş polemiklerle oyalamayı bir kenara bırakarak, toplantının geçerli sayılabilmesi için yasal süresinde gerçekleşmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak halkımızın menfaatine olan çalışmalarımıza devam edeceğimizi saygılarımızla kamuoyunun bilgisine arz ederiz.