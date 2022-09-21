Gelecek Partisi’nde Başiskele Nuri Yalçın’a emanet

Başiskele İlçe Başkanlığı, bugün Kocaeli İl Başkanlığı’nda yapılan yetki belgesi takdimiyle Nuri Yalçın’a emanet edildi. Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen törene İl Başkanı Serap Çakır’ın yanı sıra Derince İlçe Başkanı İrfan Özyolcu,İl Teşkilat Başkan Yardımcısı Yunus Küçükpolat ve Parti İçi Eğitimden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Birsen Öztürkte katıldı.

Yetki belgesini Başkan Çakır’ın elinden alan Başiskele İlçe Başkanı Nuri Yalçın, güveni nedeniyle Serap Çakır’a ve süreçte emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, “Başiskele Kocaeli’nin en önemli ilçelerinden biri. Bana bu önemli görevi layık gördükleri için Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Selim Temurci ve İl Başkanımız Sayın Serap Çakır başta olmak üzere, süreçte emeği geçen tüm Gelecek neferlerine teşekkür ediyorum. Seçime az bir zaman kaldı ama işimiz çok. En kısa sürede tabelamızı Başiskele’nin merkezine asıp, sonrasında yönetimimize kuracak ve vakit kaybetmeden sahaya ineceğiz. Gelecek Partisi’ni Başiskele’nin en büyük partisi yapmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Atamanın ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren Serap Çakır ise şunları söyledi:

“Kocaeli’ndeki teşkilatlanmamız neredeyse tamamlandı. Bütün gayretimiz ilçe başkanı arkadaşlarımız ve diğer teşkilat mensuplarımızla birlikte partimizi Kocaeli’nde zirveye taşımak. Atamalarımızı da ince eleyip sık dokuyarak bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Nuri arkadaşımız Başiskele’de tanınan aynı zamanda da sevilen bir siyasetçi. Geçmiş siyasi deneyimlerinde Başiskeleli hemşerilerimizin gönlüne girmeyi başarmış bir arkadaşımız. Kendisinin de ifade ettiği gibi seçime çok az bir zaman kaldı ve işimiz çok. Dolayısıyla hem Başiskele’de hem de diğer ilçelerde çalışmalarımıza hız vereceğiz. Ben kendisine ve kuracağı yönetime şimdiden başarılar diliyorum.”

Aslen Trabzonlu olan Nuri Yalçın, 1965 İzmit doğumludur. Daha önce Türkiye Yaşam Partisi ve Türk Birliği Partisi’nde il başkanlığı görevlerinde bulunan Yalçın, Güç Birliği Partisi’nde İl Başkan Yardımcılığı görevleri almıştır. Türk Telekom’dan emekli olan Yalçın, evli ve 2 çocuk babasıdır.