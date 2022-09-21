İZAYDAŞ, ATY Tesisi ihalesini tamamladı

Atık yönetiminde Türkiye’nin lider kuruluşu İZAYDAŞ, “ATY Tesisi İnşaat Yapım İşi” ihalesini tamamladı. 15 Eylül Perşembe günü saat 14.00’te elektronik ortamda EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihaleye altı firma katıldı. En düşük teklif ile ihaleyi kazanan firma 34 milyon 454 bin 961 TL ile Beyteknik Yapı Mühendislik Yol İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. oldu.

ELEKTRONİK ORTAMDA AÇIK İHALE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt) Tesisi İnşaat Yapım İşi ihalesine çıktı. Elektronik ortamda 15 istekli firma dokümanı EKAP’tan temin etti ve 6 istekli ihaleye elektronik teklif vererek katıldı. En düşük teklif ile ihaleyi kazanan firma 34 milyon 454 bin 961 TL ile Beyteknik Yapı Mühendislik Yol İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. oldu. Yapılacak işe ait yaklaşık maliyet ise 39.418.593,48 TL+KDV olarak açıklandı.

10.000 M2 SAHA TAHSİS EDİLDİ

Tesis, İZAYDAŞ kampüsü içerisinde idare tarafından tahsis edilen 10.000 m2 büyüklüğündeki sahada inşa edilecek. ATY Tesisi inşaatı yapım işi, çelik konstrüksiyon sistemiyle 3.100 metrekare kapalı fabrika alanı, 260 metrekare betonarme İdari Bina, 120 metrekare betonarme yangın binası, 1 Adet Trafo Yapısı, 1 adet Kantar ve çevre düzenlemesi işini kapsıyor.

240 GÜNDE TAMAMLANACAK

İşin süresi yer tesliminden itibaren 240 takvim günü olarak belirlenirken sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.