21 Eyl 2022 - 11:02- Gündem G: 21 Eyl 2022 - 11:03

Büyükşehir’den Kartepe’de üstyapı atağı

Kartepe’nin birçok noktasında üstyapı çalışması yapan Büyükşehir, yaz mevsiminde ilçe yollarında konfor ve güvenlik sağladı
Büyükşehir’den Kartepe’de üstyapı atağı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde yeni imar yollarında üstyapı çalışmalarını yaz boyunca aralıksız olarak sürdürdü. Haziran ayından bu yana Kartepe ilçesinde üstyapı çalışmalarında 4 bin ton yama asfalt, 8 bin ton binder asfalt, 3 bin 500 ton da bitümlü temel asfalt serimi yapıldı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yakacık Sokağı da asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi, 250 metre uzunlukta 9 metre genişlikteki sokakta 350 ton binder asfalt serimi yapıyor. Arslanbey Kolaylı Caddesinde bozulmaların meydana geldiği eski asfaltı trimer kazısı ile kazıyan Büyükşehir ekipleri, 1 kilometre uzunlukta 7 metre genişlikteki cadde de 1,5 metre de kaldırım yenilemesi yapacak.

YENİ İMAR YOLLARI

Yağışların olmadığı yaz mevsiminde asfaltlama çalışmaları yoğunluk kazanıyor. Kartepe ilçesinde asfaltsız yeni imar yolları da Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yaz asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde üstyapı çalışmalarında atağa geçti.

YAZ MEVSİMİNDE YAPILANLAR

İlçenin birçok noktasında üstyapı çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi yaz mevsiminde, haziran ayından bu yana 12 bin metreküp kazı, 7 bin metreküp dolgu, 250 metreküp süpürge beton, 15 bin ton plent miks temel, 5 bin metreküp trimer kazısı yaptı. 4 bin ton yama asfalt, 8 bin ton binder asfalt, 3 bin 500 ton da bitümlü temel asfalt serimi yapılan Kartepe’nin cadde ve sokaklarında 800 metreküp taş duvar imalatı, 12 bin metrekare tretuvar kaldırım yapım çalışmalarıyla Kartepe ilçesinde yol konforu ve güvenliği arttırıldı.

# ile, tarafından, Büyükşehir Belediyesi, Kartepe

21 Eyl 2022 - 11:02 - Gündem

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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