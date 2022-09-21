Büyükşehir’den Kartepe’de üstyapı atağı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde yeni imar yollarında üstyapı çalışmalarını yaz boyunca aralıksız olarak sürdürdü. Haziran ayından bu yana Kartepe ilçesinde üstyapı çalışmalarında 4 bin ton yama asfalt, 8 bin ton binder asfalt, 3 bin 500 ton da bitümlü temel asfalt serimi yapıldı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yakacık Sokağı da asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi, 250 metre uzunlukta 9 metre genişlikteki sokakta 350 ton binder asfalt serimi yapıyor. Arslanbey Kolaylı Caddesinde bozulmaların meydana geldiği eski asfaltı trimer kazısı ile kazıyan Büyükşehir ekipleri, 1 kilometre uzunlukta 7 metre genişlikteki cadde de 1,5 metre de kaldırım yenilemesi yapacak.
YENİ İMAR YOLLARI
Yağışların olmadığı yaz mevsiminde asfaltlama çalışmaları yoğunluk kazanıyor. Kartepe ilçesinde asfaltsız yeni imar yolları da Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yaz asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde üstyapı çalışmalarında atağa geçti.
YAZ MEVSİMİNDE YAPILANLAR
İlçenin birçok noktasında üstyapı çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi yaz mevsiminde, haziran ayından bu yana 12 bin metreküp kazı, 7 bin metreküp dolgu, 250 metreküp süpürge beton, 15 bin ton plent miks temel, 5 bin metreküp trimer kazısı yaptı. 4 bin ton yama asfalt, 8 bin ton binder asfalt, 3 bin 500 ton da bitümlü temel asfalt serimi yapılan Kartepe’nin cadde ve sokaklarında 800 metreküp taş duvar imalatı, 12 bin metrekare tretuvar kaldırım yapım çalışmalarıyla Kartepe ilçesinde yol konforu ve güvenliği arttırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek Türk - KARTEPE BAŞİSKELE TORPİLLİ,
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.