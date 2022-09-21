İZGİM 1 yaşında!

Geçtiğimiz yıl 19 Eylül 2021 tarihinde açılışı yapılan İZGİM’in, önceki gün Gülümse Kafe’de düzenlenen kahvaltı etkinliğinde 1. yıl dönümü kutlandı. Gerçekleştirilen etkinliğe; Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği(KOİDER) Başkanı Nilgün Yılmaz, Başkan Yardımcısı Nihan Çakıcı, Kadın Girişimciler İcra Kurul Üyeleri Nezahat Çini, Esma Bektaş, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Av. Sibel Solakoğlu, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, İZGİM Atölye Sorumluları ve girişimci kadınlar katıldı. Kahvaltıda, geride kalan 1 yıllık süreçte yapılan faaliyetler hakkında kısa bilgiler verildi.

YILMAZ, “İZMİT BELEDİYESİ SİZLER İÇİN BÜYÜK ŞANS”

Kahvaltı sonrası konuşmaların yapıldığı etkinlikte ilk söz alan KOİDER Başkanı Nilgün Yılmaz oldu. Yılmaz konuşmasında, “İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi, şehrimizde girişimciliğin teşviki adına ciddi anlamda katkı sağladı. Biz zamanında bir kadın girişimci olarak çok zahmet çektik ve maddi manevi çok bedel ödedik. Deneme yanılma yöntemiyle bazı şeyleri öğrendik. Ancak sizler bu konuda şanslısınız. Çünkü size bunlar şu anda eğitimlerle ve uzman danışmanlarla hata yapmamanız için özel imkanlara sahipsiniz. Girdiğiniz bu yolda başarılı olmanızı diliyorum” dedi.

ÇİNİ, “BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Girişimcilik cesaret isteyen bir şey diyerek konuşmasına başlayan Kadın Girişimciler Merkezi İcra Kurul Üyeleri Nezahat Çini ise, “Ben emekli olduktan sonra girişimci olan biriyim. TOBB’a bağlı bir kuruluz. Kadınlar ve girişimciler için birçok farklı proje üretiyoruz. İZGİM projesi de önemli bir proje. Bu projeyi hayata geçiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere tüm emekçilere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

SOLAKOĞLU, “KADINLARIMIZA VERDİĞİMİZ ÖNEMİ YANSITIYOR”

Programda söz alan son isim olan ve İZGİM hakkında açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu da, “İzmit Belediyesi olarak kadınlarımıza verdiğimiz önem ve değerin toplumsal cinsiyet eşitliğini önemsemenin göstergesi İZGİM’in bugün 1. yılını birlikte kutluyoruz. Bu 1 yıl içerisinde önemli aşamalar kaydettiğimizi düşünüyorum. Bu süreçte İZGİM’de 11 daldaki atölyelerimizde kadınlarımızla birlikte yol aldık. Ciddi anlamda etkinliklere ve festivallere katılmışız, önemli satışlar gerçekleştirmişiz.

“SİZLERLE BİRLİKTE OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ”

Sizler İZGİM’in ilk girişimci kadınlarısınız ve sizlerin yerinize gelecek olan isimlere örnek olmanızı temenni ediyoruz. Sizlerin kendi ayaklarınız üzerinde durduğunuz günlerde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birlikte birçok festivale, etkinliğe katıldık. Sanat Sokağı’nda stantlarda sizlere yer verdik ve İzmit Belediyesi olarak el emeği ürünlerinizi hediyelik eşya olarak satın alarak sizlere destek olduk. Aralık ayı itibari ile sizlerin yerini yeni girişimci kadınlarımız dolduracak. Her şey için sizlere teşekkür ediyor ve gelecek için şans diliyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından günün anısına pasta kesildi.

YENİ GİRİŞİMCİ ADAYLARINI BEKLİYOR

İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi projesinin sürdürülebilir olması, fırsat eşitliği sağlamak ve hizmetten daha fazla kadın yararlanması amacıyla deri, keçe, makrome, takı tasarım, mum, sabun, tokat baskı, mozaik, hediyelik obje, seramik ve çini branşlarından oluşan atölyeler, 1 Ocak 2023 tarih itibariyle yeni girişimcilere kapılarını açacak. İZGİM ailesine katılmak isteyen kadın girişimci adayları için ilerleyen günlerde, İzmit Belediyesi tarafında yapılacak duyuru ile katılım şartları kamuoyuyla paylaşılacak.