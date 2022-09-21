Dev Adamlar’ın heyecan fırtınası başlıyor

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde ilimizi temsil edecek olan Kağıtspor yaklaşan sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızı ile sürdürüyor. Yahya Kaptan’da yer alan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda antrenmanlarını sürdüren mavi beyazlı ekip yarın cuma günü itibari ile Federasyon Kupası maçlarına Başkent Ankara’da çıkacak
ABD’LİLER ALIŞIYOR
Genç ve başarılı antrenör Murat Yolcu nezdinde çalışan ekibimizin yeni Amerikalıları 1997’li oyun kurucu Desure Tyrone Buie ve 1994’lü pivot Nicholas Ryan Banyard yavaş yavaş hem ülkeye hem de şehre adapte olmaya başlıyor. Önceki gün son derece tempolu bir antrenmanı geride bırakan takımda morallerin hayli iyi olması dikkatlerden kaçmadı.
6 SPORCU KALDI
Kadrosuna önemli basketbolcuları katan Kağıtspor’da 6 basketbolcu takımda kaldı. Geçen sezon da forma giyen Kaptan Cihan Amasyalı, Eren Beyaz, Mert Ulutaş ile gençler Beray Taşer, Eren Özen ve Onur Can Keskin yeni sezonda da Kağıtspor’un başarısı için ter dökecek. Amerikalılarla birlikte Özgür Şahin, Murat Erensoy, Mete Tekçevik ve Yalım Olcay, Kağıtspor’un yeni transferleri oldu.
ERHAN ÖZTÜRK SORUMLULUĞUNDA
Kağıtspor’da bu sezon idari anlamda da yeni bir yapılanma söz konusu. Kağıtspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Öztürk, kulüpte basketbol, voleybol ve atletizm gibi kritik branşların sorumluluğunu yapacak. Ekipte Serdar Tabay Genel Menajer, Deniz Enç de İdari Menajer olarak görev yapacak. Kağıtspor Erkek Basketbol Takımı cuma günü itibari ile Federasyon Kupası maçlarına çıkacak.
İLK RAKİP DEPOMAXX HAREM
İlk maç 24 Eylül Cuma akşamı Depomaxx Harem ile olacak. Ankara Spor Salonu’ndaki maç saat 20.15’te başlayacak. Kağıtspor ikinci maçını cumartesi günü Fenerbahçe Koleji ile oynayacak. Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’ndaki mücadele saat 17.30’da başlayacak. Gruptaki son maç ise pazar günü Semt 77 Yalova ile olacak. Ankara Spor Salonu’ndaki maçın başlama saati 18.00. Kağıtpor grubunda ilk 2’ye girerse çeyrek final oynamaya hak kazanacak.
KAĞITSPOR’UN KUPA MAÇ PROGRAMI:
1. MAÇ
23 Eylül Cuma - 20.15
Kağıtspor - Depomaxx Harem
Ankara Spor Salonu
2. MAÇ
24 Eylül Cumartesi – 17.30
Kağıtspor - Fenerbahçe Koleji
Mamak Spor Salonu
3. MAÇ
25 Eylül Pazar -18.30
Kağıtspor - Semt 77 Yalova
Ankara Spor Salonu
KAĞITSPOR BASKETBOL
2022 - 2023 KADROSU
GELENLER
Desure Tyrone Buie - ABD
Nicholas Ryan Banyard - ABD
Özgür Şahin – Sigortam.Net
Murat Erensoy – Fethiye Belediye
Mete Tekçevik – TED Ankara Kolej
Yalım Olcay – Pınar Karşıyaka
KALANLAR
Cihan Amasyalı
Eren Beyaz
Mert Ulutaş
Beray Taşer
Eren Özen
Onur Can Keskin
TEKNİK EKİP
Serhat Tabay - Genel Menajer
Ahmet Murat Yolcu - Başantrenör
Deniz Enç - İdari Menajer
Mehmet Emrah Özcan - Yrd. Ant.
Murat Özçelik - Yrd. Antrenör
Selim Öztürk - Fizyoteapist
Mustafa Tunçtan - Kondisyoner
Mehmet Haldun - Masör
Gürol Sayarı - Masör
Mahmut Tosun - Malzeme Sor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.