Dev Adamlar’ın heyecan fırtınası başlıyor

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde ilimizi temsil edecek olan Kağıtspor yaklaşan sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızı ile sürdürüyor. Yahya Kaptan’da yer alan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda antrenmanlarını sürdüren mavi beyazlı ekip yarın cuma günü itibari ile Federasyon Kupası maçlarına Başkent Ankara’da çıkacak

ABD’LİLER ALIŞIYOR

Genç ve başarılı antrenör Murat Yolcu nezdinde çalışan ekibimizin yeni Amerikalıları 1997’li oyun kurucu Desure Tyrone Buie ve 1994’lü pivot Nicholas Ryan Banyard yavaş yavaş hem ülkeye hem de şehre adapte olmaya başlıyor. Önceki gün son derece tempolu bir antrenmanı geride bırakan takımda morallerin hayli iyi olması dikkatlerden kaçmadı.

6 SPORCU KALDI

Kadrosuna önemli basketbolcuları katan Kağıtspor’da 6 basketbolcu takımda kaldı. Geçen sezon da forma giyen Kaptan Cihan Amasyalı, Eren Beyaz, Mert Ulutaş ile gençler Beray Taşer, Eren Özen ve Onur Can Keskin yeni sezonda da Kağıtspor’un başarısı için ter dökecek. Amerikalılarla birlikte Özgür Şahin, Murat Erensoy, Mete Tekçevik ve Yalım Olcay, Kağıtspor’un yeni transferleri oldu.

ERHAN ÖZTÜRK SORUMLULUĞUNDA

Kağıtspor’da bu sezon idari anlamda da yeni bir yapılanma söz konusu. Kağıtspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Öztürk, kulüpte basketbol, voleybol ve atletizm gibi kritik branşların sorumluluğunu yapacak. Ekipte Serdar Tabay Genel Menajer, Deniz Enç de İdari Menajer olarak görev yapacak. Kağıtspor Erkek Basketbol Takımı cuma günü itibari ile Federasyon Kupası maçlarına çıkacak.

İLK RAKİP DEPOMAXX HAREM

İlk maç 24 Eylül Cuma akşamı Depomaxx Harem ile olacak. Ankara Spor Salonu’ndaki maç saat 20.15’te başlayacak. Kağıtspor ikinci maçını cumartesi günü Fenerbahçe Koleji ile oynayacak. Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’ndaki mücadele saat 17.30’da başlayacak. Gruptaki son maç ise pazar günü Semt 77 Yalova ile olacak. Ankara Spor Salonu’ndaki maçın başlama saati 18.00. Kağıtpor grubunda ilk 2’ye girerse çeyrek final oynamaya hak kazanacak.

KAĞITSPOR’UN KUPA MAÇ PROGRAMI:

1. MAÇ

23 Eylül Cuma - 20.15

Kağıtspor - Depomaxx Harem

Ankara Spor Salonu

2. MAÇ

24 Eylül Cumartesi – 17.30

Kağıtspor - Fenerbahçe Koleji

Mamak Spor Salonu

3. MAÇ

25 Eylül Pazar -18.30

Kağıtspor - Semt 77 Yalova

Ankara Spor Salonu

KAĞITSPOR BASKETBOL

2022 - 2023 KADROSU

GELENLER

Desure Tyrone Buie - ABD

Nicholas Ryan Banyard - ABD

Özgür Şahin – Sigortam.Net

Murat Erensoy – Fethiye Belediye

Mete Tekçevik – TED Ankara Kolej

Yalım Olcay – Pınar Karşıyaka

KALANLAR

Cihan Amasyalı

Eren Beyaz

Mert Ulutaş

Beray Taşer

Eren Özen

Onur Can Keskin

TEKNİK EKİP

Serhat Tabay - Genel Menajer

Ahmet Murat Yolcu - Başantrenör

Deniz Enç - İdari Menajer

Mehmet Emrah Özcan - Yrd. Ant.

Murat Özçelik - Yrd. Antrenör

Selim Öztürk - Fizyoteapist

Mustafa Tunçtan - Kondisyoner

Mehmet Haldun - Masör

Gürol Sayarı - Masör

Mahmut Tosun - Malzeme Sor.