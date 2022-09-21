Yengeçler zımba gibi !

1.Amatör Lig’in yeni takımlarından Yengeç lakaplı İzmit Gençlerbirliği yeni sezona da iddialı hazırlanıyor. Nazif Uçar’ın çalıştırdığı takımda hedef Süper Amatör Lig

8 FUTBOLCU İLE YOLA DEVAM

İlimizin güçlü alt yapısı ile bilinen takımlarından İzmit Gençlerbirliği geride bıraktığımız sezon Yenidoğan Serdarspor’un üzerinde sezonu tamamladı ve adını 1. Amatör Lig’e yazdırdı. İzmit ekibi yeni sezon hazırlıklarını son tempo sürdürüyor. İç transferde takımın iskeleti korunurken 8 futbolcu ile yola devam edildi.

25 KİŞİLİK SIKI BİR KADRO

İzmit Gençlerbirliği’nin kadrosuna Yenidoğan Serdarspor’dan santrfor - kanat forvet Murat Yıldız ve Abdullah, Kocaeli Güneşspor’dan Taha ve Hüseyin, Kocaeli Masterler’dan eski Başaransporlu santrfor Kadir gibi isimler katıldı. 25 kişilik geniş kadro ile sezona Cenedağ’da kroslarla başlayan İzmit Gençlerbirliği 5 hazırlık maçı oynadı ve form yükseltti.

UÇAR: FUTBOLUN DOĞRULARINI YAPACAĞIZ

Takımı genç ve başarılı teknik sorumlu Nazif Uçar çalıştırırken, teknik kadroda Genel Kaptan Ercan Gündüz ve Faruk Özcan bu sezon A takım ile birlikte olacak. Nazif Uçar takımın bu sezonki hedefi ile ilgili bilgi verdi ve “Koşan, mücadeleden taviz vermeyen, futbolun doğrularını sahaya yansıtan bir takım olacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz kesinlikle Süper Amatör Lig. Bu yolda çalışmalarımıza devam ediyor, yeni sezonun tüm takımlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.