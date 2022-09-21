Karatecilerden üç madalya daha

İstanbul'da düzenlenen İller Arası Kyokushin Karate Turnuvası'nda mücadele eden Derincespor Kulübü sporcuları kentimize üç madalya ile dönmeyi başardı. Türkiye Karate Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği 2022 yılı faaliyet programında yer alan İller Arası Kyokushin Karate Turnuvası 10-11 Eylül tarihlerinde Maltepe Müzahir Sille Spor Kompleksinde 600 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Turnuvaya katılan Derincespor Kulübü sporcuları ise elde ettikleri üç madalya ile kentimize dönmeyi başardı. Şampiyonada kentimizi temsil eden Derincespor Kulübü sporcularından Furkan Osman Keskin 60 kg’da ikinci olurken, Hazal Köseoğlu 60 kg ve Beyazıt Mustafa Gülez ise 65 kg’da üçüncü olarak madalya almayı başardı.