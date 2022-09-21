Başkan Aygün’den Yavuzspor’a Ziyaret

Amatör spor kulüplerinin her zaman yanında olarak katkı sunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçedeki kulüpleri sık sık ziyaret etmeye özen gösteriyor. Başkan Aygün bu bağlamda son olarak ilçeyi amatör kümelerde başarıyla temsil eden Yavuzspor Kulübü’nün konuğu oldu. Yavuzspor Kulübü Tesisleri’nde düzenlenen programda Yavuzspor Kulübü Başkanı Ayhan Özkan, kulüp yöneticileri, antrenörler ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Aygün, yeni sezon öncesi mavi-beyazlı ekibe başarılar diledi. Gençliğe ve spora yönelik faaliyetleri her zaman desteklediklerini belirten Başkan Aygün, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için katkı sunan amatör spor kulüplerimizin her zaman yanındayız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.