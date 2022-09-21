21 Eyl 2022 - 14:09- Spor G: 21 Eyl 2022 - 14:11

Başkan Aygün’den Yavuzspor’a Ziyaret

Yavuzspor Kulübü’nün düzenlediği programa katılan Başkan Aygün, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için katkı sunan amatör spor kulüplerimizin her zaman yanındayız” dedi
Başkan Aygün’den Yavuzspor’a Ziyaret mask
Haber albümü için resme tıklayın

Amatör spor kulüplerinin her zaman yanında olarak katkı sunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçedeki kulüpleri sık sık ziyaret etmeye özen gösteriyor. Başkan Aygün bu bağlamda son olarak ilçeyi amatör kümelerde başarıyla temsil eden Yavuzspor Kulübü’nün konuğu oldu. Yavuzspor Kulübü Tesisleri’nde düzenlenen programda Yavuzspor Kulübü Başkanı Ayhan Özkan, kulüp yöneticileri, antrenörler ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Aygün, yeni sezon öncesi mavi-beyazlı ekibe başarılar diledi. Gençliğe ve spora yönelik faaliyetleri her zaman desteklediklerini belirten Başkan Aygün, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için katkı sunan amatör spor kulüplerimizin her zaman yanındayız” dedi.

 
# bir, başkanı

21 Eyl 2022 - 14:09 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.980.525 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Beykan Şimşek taburcu oldu mask
Beykan Şimşek taburcu oldu
Karatecilerden üç madalya daha mask
Karatecilerden üç madalya daha
Başkan Aygün’den Yavuzspor’a Ziyaret mask
Başkan Aygün’den Yavuzspor’a Ziyaret
Yengeçler zımba gibi ! mask
Yengeçler zımba gibi !
Dev Adamlar’ın heyecan fırtınası başlıyor mask
Dev Adamlar’ın heyecan fırtınası başlıyor
Deplasman yasağı kalktı, Uşak’a hücum ! mask
Deplasman yasağı kalktı, Uşak’a hücum !
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL