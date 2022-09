Başkan Aygün’den Yavuzspor’a Ziyaret

Amatör spor kulüplerinin her zaman yanında olarak katkı sunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçedeki kulüpleri sık sık ziyaret etmeye özen gösteriyor. Başkan Aygün bu bağlamda son olarak ilçeyi amatör kümelerde başarıyla temsil eden Yavuzspor Kulübü’nün konuğu oldu. Yavuzspor Kulübü Tesisleri’nde düzenlenen programda Yavuzspor Kulübü Başkanı Ayhan Özkan, kulüp yöneticileri, antrenörler ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Aygün, yeni sezon öncesi mavi-beyazlı ekibe başarılar diledi. Gençliğe ve spora yönelik faaliyetleri her zaman desteklediklerini belirten Başkan Aygün, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için katkı sunan amatör spor kulüplerimizin her zaman yanındayız” dedi.