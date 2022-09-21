21 Eyl 2022 - 14:10- Ekonomi G: 21 Eyl 2022 - 14:12

Sürdürülebilir şehirlere özel tekstil
Sürdürülebilir şehirlere özel tekstil mask

Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, sürdürülebilirlik odaklı dönüşüme devam ettiklerini belirtti. Altın, “Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda 2030 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflerken, sunduğumuz karbon ayak izini en az yüzde 50’ye varan oranda azalttığımız Ecodesign ürünlerinin yanı sıra LEED - BREEAM sertifikalı sürdürülebilir şehirler için ev tekstili üretimi dahil olmak üzere sürdürülebilirlik odaklı birçok yeniliği 2025’e kadar hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.
# başkanı

21 Eyl 2022 - 14:10 - Ekonomi

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Sürdürülebilir şehirlere özel tekstil mask
Sürdürülebilir şehirlere özel tekstil
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