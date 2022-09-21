Sürdürülebilir şehirlere özel tekstil

Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, sürdürülebilirlik odaklı dönüşüme devam ettiklerini belirtti. Altın, “Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda 2030 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflerken, sunduğumuz karbon ayak izini en az yüzde 50’ye varan oranda azalttığımız Ecodesign ürünlerinin yanı sıra LEED - BREEAM sertifikalı sürdürülebilir şehirler için ev tekstili üretimi dahil olmak üzere sürdürülebilirlik odaklı birçok yeniliği 2025’e kadar hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.