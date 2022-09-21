“Eğitim çalışanlarının haklarına sahip çık”

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Gebze İlçe Temsilciliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yapı Kredi Bankası arasında 13 Ocak 2020 tarihinde imzalanan 5 yıllık promosyon anlaşmasının çalışanlar aleyhine yarattığı sorunları anlatmak ve promosyon ücretlerinin güncellemesini ya da bu sözleşmenin tek taraflı feshedilmesini talep etmek için toplandı. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, önceki gün Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) önünde Eğitim Sen, Eğitim İş ve Hürriyetçi Eğitim Sen ile bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı.

EĞİTİM SENDİKALARI TEK SES OLDU

Açıklamaya Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Gebze Şube Başkanı Hasan Akgül, Eğitim-Sen Gebze Şube Başkanı Eylem Bahadır, Eğitim-İş Kocaeli 2 No’lu Şube Başkanı Bülent Metin, Hürriyetçi Eğitim-Sen Kocaeli Şube yönetim kurulu üyesi ve Gebze Şube Başkanı Melek Candemir katıldı. Ayrıca Türk Eğitim-Sen Kocaeli 2 No’lu başkanı Kürşad Türkcan ve yöneticileri de katılarak destek verdi.

“5 YILLIK SÜRE ÇOK UZUN”

Ortak açıklamayı okuyan Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Gebze Şube Başkanı Hasan Akgül, "İlçede yapılan ihale süreci yetkili sendika gözetiminde, İlçe MEM öncülüğünde yapılmış olup o dönem yetkili sendika hariç tüm sendikaların ‘5 yıllık süre çok uzun’ uyarısına rağmen imza altına alınmış ve 4 bin 570 TL tek seferde peşin ödeme yapılarak yürürlüğe girmiştir. İhale sürecinde yetkili sendika hariç tüm sendikalar talep etmelerine rağmen süreçten uzak tutulmuştur” dedi.

“ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER DE FAYDALANSIN”

Yapılan promosyon ödemelerine ücretli öğretmenlerin dahil edilmediğine dikkat çeken Akgül, “Bizler yeni protokolde ücretli öğretmenlerimizin de promosyon ödemesinden faydalanmasını istiyoruz. Buradan öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürüne bir çağrı yapıyoruz: Çalışanlarının haklarına sahip çık ve sözleşmede güncellemeye yanaşmayan banka şubesi ile imzalanan sözleşmeye yönelik yarından tezi yok tek taraflı fesih işlemlerini başlat. Kamu emekçilerinin kazançları üzerinden yapılan bu ranta daha fazla izin verme” dedi.

“KAMU EMEKÇİLERİNİ YÜZÜSTÜ BIRAKTIN”

Devamında banka şubesine, son olarak da yetkili sendikaya seslenen Akgül, “Banka şubesine sesleniyoruz: Kamu emekçilerinin haklarını sözleşme maddelerine sırtını dayayarak gasp etmeye çalışma, güncel sözleşmeleri dikkate alarak ek ödemeleri yap veya sözleşmeden çekil. Son sözümüz de yetkili sendikaya: Sana verilmiş yetkiyi kötüye kullanıp kamu emekçilerini hem toplu sözleşme masalarında hem promosyon anlaşmalarında yüzüstü bıraktın. Bu süreçte gölge etme başka ihsan istemiyoruz" ifadelerine yer verildi.