“Cedit, güvenli evlere sahip yaşanabilir bir mahalle olacak”

AKP Kocaeli Milletvekili, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi İlyas Şeker, İzmit Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nin şantiyesini ziyaret etti. ZiyaretteMilletvekili Şeker’e, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri, yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.Şeker, “Beklenen İstanbul depreminde Kocaeli’mizde de bugün ayakta olan birçok binanın yıkılma ihtimali çok yüksek. Bunun için hepimiz depreme karşı duyarlı olmalıyız. Kentsel dönüşüm bir koruyucu hekimlik görevidir. Hasta olmamak için koruyucu hekimin görevi neyse, depremde evlerin mezar olmaması için de kentsel dönüşüm, odur” dedi.

“BİN 755 HAK SAHİBİ VAR”

Proje hakkında bilgi veren Şeker, “Proje alanında toplam 494 yapıda, 1755 hak sahibi bulunuyor. Proje tamamlandığında nasipse 1105 daire ve 8 ticari bağımsız birim yapılmış olacak.Şuan bulunduğumuz alanda geçtiğimiz nisan ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum ile bir ziyaretimiz olmuştu. Sayın Bakanımız 3+1 ve 2+1 konutlar için yapılan kira yardımının 1300 TL’ye çıkarıldığını açıklamıştı. Yüklenici firma bir taraftan şantiyesini kurarken diğer taraftan da makine parkını oluşturuyor. Proje tamamlandığında bu bölgenin çehresi değişecek, deprem yönüyle daha güvenli sağlam evler gün yüzüne çıkarken konforlu yaşanabilir bir mahalle oluşacak” dedi.