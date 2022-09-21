21 Eyl 2022 - 14:17- Gündem G: 21 Eyl 2022 - 14:18

“Tarihi Saraylı Evleri’nin kaderi idarenin insafına kalmış”

CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın GölcükTarihi Saraylı Evleri ile ilgili soru önergesine yanıt, Kültür ve Turizm Bakanlığından tam bir yıl sonra geldi. Tarhan, “Bakanlıktan gelen cevaptan anlıyoruz ki Tarihi Saraylı Evleri’nin kaderi mülk sahibi veya ilgili idarelerin insafına ve maddi gücüne bırakılmış durumda” dedi.
“Tarihi Saraylı Evleri’nin kaderi idarenin insafına kalmış” mask
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Tarhan, geçtiğimiz yıl bölgeye yaptığı ziyaretin ardından “Gölcük’te kentsel sit alanı olan ve koruma altına alınan Saraylı Evleri’nin olduğu bölge adeta sahipsiz bırakılmış. Burada tarihimiz ve kültürümüz açısından büyük önem taşıyan yapıları korumak ve geleceğe taşımak hepimizin görevidir” diyerek Tarihi Saraylı Evleri’nin korunması amacıyla restore edilmelerine yönelik projelere ve yıkılan evlerin de aslına uygun olarak yenilenmesi projelerine dair bilgi talep etmişti.

1 YIL SONRA CEVAP

Tarhan’ın 31 Ağustos 2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesine Kültür Bakanlığı bir yıl sonra 23 Ağustos 2022 tarihinde cevap verdi. Tarhan, “Bakanlığın cevabında toplam 51 adet tescilli sivil mimarlık örneği yapı olduğu, 12 adet tescilli sivil mimarlık örneği yapının onarımına yönelik projelerin onaylandığı, bu konuda yetkilinin mülk sahibi veya ilgili idare olduğu söylendi. Ancak restorasyon çalışmalarına dair bir bilgi verilmediği gibi, sorumluluklarını yerine getirmeyen mülk sahibi veya idareler hakkında gerçekleştirilecek çalışmalara dair de açıklama yapılmadı. Bakanlıktan gelen cevaptan anlıyoruz ki Tarihi Saraylı Evleri’nin kaderi mülk sahibi veya ilgili idarelerin insafına ve maddi gücüne bırakılmış durumda” dedi.
# bir, ardından

21 Eyl 2022 - 14:17 - Gündem

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