İzmitli Ümit Erdim, İzmit’te çekilecek dizide oynayacak

İstiklal Yapım’ın bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü yeni projesi ‘Varla Yok Arası’ isimli dizisinin oyuncu kadrosu hızla şekillenmeye devam ediyor. Pilot bölümü önümüzdeki günlerde çekilecek olan dizinin oyuncu kadrosuna‘Hayat Bilgisi’, ‘Gönül’,‘Selena’gibi dizilerderol alan İzmitli sevilen oyuncu Ümit Erdim de katıldı. Kısa film çekmeye çalışan bir grubun başarısızlık hikayesini konu alan dizinin çekimleri İzmit’te gerçekleşecek.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA TEVFİK ŞENOL

Toplam 10 bölüm çekilmesi planlanan dizinin yapımcılığını Metehan Ece üstlenecek. Filmin yönetmen koltuğuna ise ‘Sakarya Fırat’, ‘Alayına İsyan’, ‘Korkusuzlar’, ‘Kod Adı Kaos’ ve ‘Sevda Çiçeği’ gibi dizilerin yönetmenliğini üstlenen Tevfik Şenol oturacak. ‘Kurtlar Vadisi’, ‘Deli Yürek’ ve ‘Alemin Kralı’ gibi dizilerin de görüntü yönetmenliğini yapan Tevfik Şenol son projesi ile yeniden adından söz ettirecek.

ÖNDER AÇIKBAŞ VE METİN YILDIZ

Dijital platformda yayınlanacak olan dizi için yerli platformlar olan Exxen ve TRT Dijital’e sunumlar yapıldı. Eylül ayı sonunda ilk bölümünün çekimleri başlayacak dizi için çalışmalarını sürdüren İstiklal Yapım birçok ünlü isimle anlaşmaya vardı.

DİZİNİN OYUNCU KADROSUNDA

Önder Açıkbaş,

Metin Yıldız,

Ramiz Mullamusa,

Durmuş Ünal,

Enes Doğaner yer alıyor.

DİZİNİN SENARYO EKİBİNDE

Metehan Ece,

Mahsun Sancak,

Hüseyin İkbal Tan,

Sibgetullah Aydın,

Zana Öngenç bulunuyor.