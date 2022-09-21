İzmitli Ümit Erdim, İzmit’te çekilecek dizide oynayacak

İstiklal Yapım’ın bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü yeni projesi ‘Varla Yok Arası’ isimli dizisinin oyuncu kadrosu hızla şekillenmeye devam ediyor. Pilot bölümü önümüzdeki günlerde çekilecek olan dizinin oyuncu kadrosuna‘Hayat Bilgisi’, ‘Gönül’,‘Selena’gibi dizilerderol alan İzmitli sevilen oyuncu Ümit Erdim de katıldı. Kısa film çekmeye çalışan bir grubun başarısızlık hikayesini konu alan dizinin çekimleri İzmit’te gerçekleşecek.
YÖNETMEN KOLTUĞUNDA TEVFİK ŞENOL
Toplam 10 bölüm çekilmesi planlanan dizinin yapımcılığını Metehan Ece üstlenecek. Filmin yönetmen koltuğuna ise ‘Sakarya Fırat’, ‘Alayına İsyan’, ‘Korkusuzlar’, ‘Kod Adı Kaos’ ve ‘Sevda Çiçeği’ gibi dizilerin yönetmenliğini üstlenen Tevfik Şenol oturacak. ‘Kurtlar Vadisi’, ‘Deli Yürek’ ve ‘Alemin Kralı’ gibi dizilerin de görüntü yönetmenliğini yapan Tevfik Şenol son projesi ile yeniden adından söz ettirecek.
ÖNDER AÇIKBAŞ VE METİN YILDIZ
Dijital platformda yayınlanacak olan dizi için yerli platformlar olan Exxen ve TRT Dijital’e sunumlar yapıldı. Eylül ayı sonunda ilk bölümünün çekimleri başlayacak dizi için çalışmalarını sürdüren İstiklal Yapım birçok ünlü isimle anlaşmaya vardı.
DİZİNİN OYUNCU KADROSUNDA
Önder Açıkbaş,
Metin Yıldız,
Ramiz Mullamusa,
Durmuş Ünal,
Enes Doğaner yer alıyor.
DİZİNİN SENARYO EKİBİNDE
Metehan Ece,
Mahsun Sancak,
Hüseyin İkbal Tan,
Sibgetullah Aydın,
Zana Öngenç bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.