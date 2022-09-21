Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde Yelken Kafe’de gerçekleşen programda ilçe protokolü ve gazilerle bir araya geldi. Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu anlamlı buluşmaya Başkan Aygün’ün yanı sıra Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Garnizon Komutanı Vekili Dz. Albay Hikmet Girgin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Teoman Yaman, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, Derince İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Derince Sosyal Hizmetler Müdürü Erhan Bilir, meclis üyeleri, muhtarlar, Derinceli Gaziler, gazilerimiz ve şehitlerimizin aileleri katıldı.

AYGÜN’DEN MESAJLAR

Programa katılanlarla tek tek sohbet eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, konuşmasında, “Bugün ülkemizde huzur içerisinde yaşıyorsak hiç kuşkusuz bunu kahramanca görev yapan gazilerimiz ve şehitlerimize borçluyuz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, ülkemizin onurudur. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kıymetli gazilerimizi bir kez daha minnetle anıyorum” dedi. Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ve Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık da günün anlam ve önemine binaen birer konuşma yaparak Gaziler Günü’nü kutladılar.