“Kocaeli’de temmuz ayında 2 milyar ihracat 6 milyar ithalat”

Kocaeli Sanayi Odası Eylül Ayı Meclis toplantısı bugün Kocaeli Sanayi Odasının sosyal Sorumluluk Projesi olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezinde yapıldı. Meclis Hasan Tahsin Tuğrul’un başkanlığında yapıldı.

“15 İLDE DAHA BÖYLE BİR PROJE LAZIM”

Meclis toplantısında ekonomik verileri değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Sanayi Odasının kuruluşundan bu yana görev almış bir insanım. Bu projenin geldiği noktadan oldukça memnunum. Odalar Birliği yönetimini davet etmemin sebebi en az 15 ilde daha böyle bir proje yapılabilir” ifadelerini kullanarak ekonomik verileri değerlendirdi. 2022 Yılı ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 oranında büyüme gerçekleştiğini ifade eden Zeytinoğlu, “İhracat, imalat sanayi ve hizmetler sektörü katkıları ile tüketim tarafında hane halkı harcamaları öne çıkıyor. İkinci çeyrekte ihracatta güçlü performans göstererek tarihi rekor seviyeler gerçekleştirmiştik. Bunun da büyüme rakamlarımıza yansımalarını görüyoruz.

“2 MİLYAR 910 MİLYON LİRA İHRACAT”

Yatırımlarda inşaattaki gerilemeye rağmen makine teçhizat yatırımlarındaki artış değerli. Ağustos ayında; 21 milyar 341 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Ağustos itibariyle on iki aylık ihracatımız 250,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında yıllık Cari Açık 36 milyar 585 milyon dolara yükseldi. Aylık açık 4 milyar 10 milyon dolar. Turizm gelirlerinde önemli bir artış var. Ancak enerji ithalatı kaynaklı yükselen dış ticaret açığı etkiliyor. Ağustos’ta da dış ticaret açığındaki yükseliş cari açığı artıracaktır. Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre ağustos ayında Kocaeli’den gerçekleşen; İhracat 2 milyar 910 milyon dolar. İthalat ise 6 milyar 101 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bizimköy bildiğiniz gibi doğalgaz olmayan bir yer. Doğalgaz hattı Bizimköy’ün önünden geçince buraya doğalgazı getirmek istedik. İzgaz bize 30 bin dolarlık bedel çıkardı” ifadelerini kullandı.